Tripulación de Cobra desistió de querella contra abogado de las familias de la Bruma

La tripulación del pesquero Cobra, vinculada al naufragio de la embarcación Bruma, desistió este viernes de una querella que interpusieron contra Rafael Poblete, abogado que representa a las familias de los siete pescadores artesanales desaparecidos.

Al jurista lo acusaban de injurias y calumnias en contra de ellos, una acción penal que terminó esta jornada tras ingresar un escrito al Juzgado de Garantía de Concepción desestimando la querella.

Frente a esta determinación, Poblete afirmó que "desde un principio estábamos confiados en que se iba a declarar nuestra absolución, y por eso pedimos que se realizara la audiencia de juicio".

El abogado calificó el desistimiento como "intempestivo", destacando que se presentó "solamente un día antes hábil de la audiencia", y que las razones esgrimidas en el escrito "no son efectivas".

Según Poblete, el desistimiento se basó en "el temor de los querellantes a lo que iba a pasar en la audiencia, en la cual el sobreseimiento era un hecho".

Asimismo, dio cuenta que había solicitado que los 17 tripulantes del PAM Cobra fueran citados por receptor judicial para declarar en la audiencia de juicio, programada para el próximo martes. De no haberse presentado, "iban a despacharse orden de detención en contra de todos ellos", aclaró el abogado.

Con esta acción, la audiencia queda suspendida. La justificación detrás de la no asistencia de los tripulantes del pesquero Cobra se apoya en el derecho constitucional de guardar silencio.