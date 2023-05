Molestia UDI tras cita con Boric: Rechazarán prorrogar el estado de excepción en el sur

Declarándose "bastante frustrado" por lo discutido en una reunión de parlamentarios de La Araucanía con el Presidente Gabriel Boric, el diputado UDI Henry Leal anunció que su bancada rechazará en bloque una nueva prórroga del estado de excepción constitucional, que será votada este miércoles.

El Mandatario recibió a 18 legisladores en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo esta noche de martes, horas después de que algunos pidieran decretar estado de sitio por los hechos de violencia, entre ellos, quienes no se cierran a aprobar la extensión de la medida actual.

Al cierre de la reunión, que se extendió por alrededor de tres horas, opositores manifestaron su molestia porque el Presidente solo abordó los avances de la implementación del Plan Buen Vivir en la zona de conflicto.

Por ello, se comprometió a programar otra reunión dedicada a temas de seguridad en las próximas semanas, eventualmente después de que entregue su segunda Cuenta Pública a inicios de junio.

No obstante, el diputado Leal subrayó que "me voy bastante frustrado, porque fuimos convocados para hablar del Plan Buen Vivir, pero también de seguridad, y el Presidente no nos dejó hablar de seguridad, que es el principal problema que tenemos en la Región de La Araucanía (...) lo que aqueja a nuestros ciudadanos no fue abordado en esta reunión".

Dada esta situación, el gremialista adelantó que "como bancada, por primera vez vamos a votar en contra del estado de excepción; creemos que es insuficiente y vamos a pedir estado de sitio para las zonas más conflictivas".

Un grupo de 18 parlamentarios fue citado, pero sólo 15 llegaron a Cerro Castillo, ausentándose la diputada Emilia Nuyado (PS) y los senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Felipe Kast (Evópoli).

La reunión también contó con la participación del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.