Canciller sobre TPP-11: Tenemos que ver cómo implementarlo, haciéndonos cargo de las críticas

La canciller Antonia Urrejola comentó su apreciación sobre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, señalando que "tenemos que ver cómo implementarlo, haciéndonos cargo de las aprensiones y críticas que tiene".

La ministra de Relaciones Exteriores afirmó a El Mercurio que se trata de "una instancia necesaria en un mundo globalizado", pero que según cree "puede tener mejoras".

Esto, considerando que existen organizaciones de la sociedad civil "preocupadas por el tema de las semillas", o también los pueblos indígenas "que se quejaron de que el TPP no fue objeto de consulta indígena".

Consultada sobre si anotó un triunfo al conseguir la ratificación del TPP, independiente de las side letters, Urrejola indicó que "era importante (su confirmación) y el tiempo lo ha demostrado".

"Entendiendo que es un tema muy sensible para la coalición de Gobierno, una vez aprobado por el Senado había que dar certeza para que no fuera un problema permanente. No fue una decisión mía exclusiva, lo hablé con el Presidente y con el comité político", sostuvo.

DESCARTA FRACASO CON LAS SIDE LETTERS



La canciller no considera que la estrategia de las side letters fuera un fracaso, ya que si hay países como Canadá o Vietman que están "disponibles a discutir al interior del TPP mecanismos de resolución de controversias porque Chile está planteándolo, significa que se logró hacer el punto".

"La idea (con las cartas laterales) es ponerse al día en la solución de controversias y en la discusión que se está teniendo en los distintos ámbitos multilaterales (...). Es importante buscar mecanismos de solución de controversias que den garantías, tanto a los Estados como al inversionista", afirmó.

Finalmente, la ministra enfatizó que "en ninguna de las conversaciones que he tenido con inversionistas han reclamado" sobre las side letters. Por ejemplo, con Canadá, se firmó una declaración "donde se habla de revisar los mecanismos de resolución de controversia, y en ningún momento las empresas canadienses se han quejado de que van a cambiar las reglas del juego".

Lo anterior, recalcando se que se trata de un proceso, donde "habrá también una conversación con los sectores empresariales. Las reglas del juego no se van a cambiar de la noche a la mañana, y lo que exigen los empresarios son certezas".