Excanciller Walker pidió al Ejecutivo "dar vuelta la página de las desprolijidades" tras filtración de audio

El excanciller Ignacio Walker llamó en Cooperativa a "dar vuelta la página de las desprolijidades" en el gobierno, tras la filtración de un audio donde la ministra Antonia Urrejola cuestionaba al embajador argentino Rafael Bielsa.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Walker dijo que "esto es un grave bochorno de la política exterior (...) es cierto que es una reunión privada, una reunión informal que admite un tono coloquial, pero es una reunión de trabajo".

"Todo lo que se advierte en el audio, en la forma, es vulgaridad, puerilidad, impericia, liviandad (...) así no se hace política", lamento´.

Walker sostuvo que "es cierto que aquí hay una nueva generación joven que no tenía experiencia en asuntos de Estado, pero eso es un atenuante, no es un eximente, no los exime de responsabilidad. Es cierto que está habiendo un proceso de aprendizaje, con mucha autocrítica, reiterada en una serie de temas".

"Uno no puede pautear al Presidente de la República o a la canciller, tengo mucho respeto por ambos, pero ya es hora, cuando se va cumpliendo un año de este gobierno, de dar vuelta la página de las desprolijidades, de la improvisación, del manejo amateur de la política. Eso a mí me parece de suma gravedad", manifestó.

Sin embargo, el exsenador valoró que "esto en nada va a afectar la relación bilateral entre Chile y Argentina, y creo que las palabras del presidente Alberto Fernández son bastante elocuentes, bastante claras, en cuanto al ánimo de dar por superado este incidente".