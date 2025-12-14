Gobierno condenó ataque en Australia y expresó solidaridad con comunidad judía
El Ministerio de Relaciones Exteriores catalogó el hecho como un "acto de violencia injustificado" y rechazó "cualquier forma de extremismo y expresión de odio".
Al menos 12 personas murieron durante el atentado, ocurrido en la playa de Bondi Beach, durante la celebración de Jánuca.
"Chile condena enérgicamente este acto de violencia injustificado y rechaza cualquier forma de extremismo y expresión de odio", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.