Canciller Urrejola se desmarca de las críticas: "Hemos avanzado en política exterior"

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, destacó en Cooperativa la gestión que ha llevado durante el primer año del Gobierno de Gabriel Boric, que ha significado un "avance" en la materia y permitido que Chile retome su lugar en instancia multilaterales donde había "perdido protagonismo".

Urrejola ha enfrentado recientemente cuestionamientos debido a que se encontraba de vacaciones mientras la zona centro y sur comenzaba a ser asolada por la catástrofe de los incendios forestales. Un descanso que suspendió ayer domingo, aunque aseguró en Lo Que Queda del Día que estuvo al tanto y coordinando a la Cancillería desde el comienzo, tras ser contactada por el Mandatario.

En ese marco, consideró que "hay una intencionalidad política" en los reproches. Asimismo, "las críticas son a mi persona, pero al hacerlas están criticando a la Cancillería y me parece hasta una falta de respeto por el trabajo que han hecho los funcionarios (...) que ha sido impecable", fustigó.

"Las vacaciones son un derecho laboral de todos, pero los ministros nunca estamos completamente de vacaciones, estamos siempre en contacto (...) Las críticas por las vacaciones me parecen injustas e improcedentes", remarcó también.

En medio de esa situación, y ad portas de que se cumpla un año desde la instalación del Gobierno, "me quedo con toda la gestión que hemos hecho el año pasado", apuntó la ministra.

"Hemos continuado con los principios básicos de la política exterior", como la condena a la invasión rusa a Ucrania; "hemos estado dedicados a que Cancillería volviera a ocupar los espacios multilaterales donde habíamos perdido protagonismo: cuenta de ello ha sido la participación en distintos foros multilaterales, el liderazgo que hemos llevado en distintos temas y pongo, como ejemplo, que en la Cumbre de las Américas lideramos una coalición para la protección de los océanos", expuso.

También resaltó "la ratificación del Acuerdo de Escazú, (que) depositamos el Protocolo de San Salvador que defiende los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, algo en lo que Chile estaba al debe por décadas, y hemos estado trabajando en distintos temas con los países vecinos".

Por ello, enfatizó, "nos tienen que evaluar de acuerdo con los hechos concretos, y más allá de los errores que se cometen en toda gestión, los resultados del año pasado dan cuenta de que hemos avanzado en política exterior".

POLÉMICO AUDIO: FUI VÍCTIMA DE UNA GRABACIÓN SIN MI AUTORIZACIÓN

El mes pasado, en tanto, Urrejola estuvo en el centro de la polémica producto de la filtración, por error y vía WhatsApp, de un audio de una conversación privada con su equipo, que tenía como objetivo delinear una estrategia comunicacional para afrontar los comentarios del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, tras el rechazo al proyecto minero portuario Dominga.

"Lo del audio sin duda fue un episodio complejo y doloroso. Lo que se filtró fue una conversación privada del equipo, no una reunión, y, sin desmerecer la gravedad de la filtración de un audio, me centro en la gravedad de que se grabe sin mi autorización. Y por un error, porque estoy seguro de que fue un error humano, no califico las intenciones, ese audio es enviado por error en vez de un audio que yo había hecho respecto a la reunión de la Celac", sostuvo.

En ese sentido, "ahí no hubo un error mío, hubo un error humano y la persona que lo cometió puso su cargo a disposición inmediatamente (la Directora de Comunicaciones)", subrayó: "Y lo encuentro lamentablemente porque estábamos terminando un año de gestión con el depósito del TPP, con la mantención del estatus de Visa Waiver, y un mes antes con el cierre del acuerdo de modernización con la Unión Europea".

Lamentó que se le haya achacado a ella el "error", del cual también fue "víctima". De hecho, "cuando sucedió, no saben la cantidad de colegas cancilleres de la región y de Europa y de periodistas extranjeros que me escribieron en solidaridad porque fui objeto de una grabación de una conversación privada que se divulgó", afirmó.

Pese al impacto de esa polémica, "no pensé en renunciar", aseguró la canciller. "Me sentí muy honrada cuando el Presidente me invitó a ser parte de su gabinete, y voy a estar mientras cuente con su confianza. Yo estoy tranquila con el trabajo que he realizado", sentenció.