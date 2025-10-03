Chilenas interceptadas por Israel en flotilla humanitaria aceptaron asistencia de Suecia

La Cancillería informó este viernes que se contactó con Marita Rodríguez y Lorena Delgado Varas, las chilenas que eran parte de la operación humanitaria de la flotilla 'Sumud Global', que fue interceptada por Israel en aguas internacionales mientras intentaba cumplir su misión de romper el bloqueo marítimo a Gaza y entregar ayuda.

Según se informó en un comunicado, el cónsul de Chile en Tel-Aviv, Jorge Torres, se dirigió hasta el recinto penitenciario de Ketsiot, ubicado al Sur de Israel en la frontera con Egipto, lugar donde fueron trasladados todos los detenidos que participaban de la bullada operación.

En el lugar se logró tener contacto con ambas mujeres, quienes "agradecieron el apoyo de Chile y las gestiones realizadas".

De todas maneras, se precisó que ambas "decidieron aceptar la asistencia de Suecia, considerando que ambas cuentan con la nacionalidad sueca (además de la chilena) y residen en ese país".

En total 50 embarcaciones y alrededor de 500 activistas de 48 países conforman la flotilla 'Sumud Global'. El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos de la Flotilla fueron "detenidos sin problema" y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.