El chileno Nicolás Zepeda (32) se encuentra condenado por la Justicia francesa a 28 años de cárcel por el asesinato de su expolola, la japonesa Narumi Kurosaki (21), desaparecida en 2016 en la ciudad de Besançon. Ante el inicio de un juicio de apelación -que podría absolverlo o significarle una cadena perpetua- su padre, Humberto Zepeda, detalló un listado de "14 puntos" que, asegura, dan cuenta de su inocencia: aseguró que "el estándar de la investigación ha sido bajísimo", y prueba de ello es que el fiscal del caso, Etienne Manteaux, "no tiene idea de lo que pasó; no sabe cómo, cuándo ni dónde falleció o desapareció Narumi". Destacó que su hijo "no ha cambiado ni una palabra de su declaración" inicial, que no existen testigos del supuesto crimen, ni huellas de ADN de la joven en el vehículo en que se movilizaba él; que la habitación de ella -sitio clave- "fue absolutamente contaminado", que dos personas que no se conocen entre sí afirmaron haberla visto en dos ciudades distintas y que los persecutores galos, en su argumentación, "hacen ver a Nicolás como muy inteligente en algunas cosas, cuando les conviene, y muy bobo para otras". Para Humberto Zepeda, "aquí existió una muy buena investigación para no encontrar a Narumi, solamente se pretendía encontrar un culpable".

LEER ARTICULO COMPLETO