Cecilia Cifuentes: Hay que manejar con cuidado la cercanía con China

En la antesala de la reunión entre el Presidente Gabriel Boric y su homólogo chino, Xi Jinping, Cecilia Cifuentes, economista de la Universidad de Los Andes, estimó en El Primer Café de Cooperativa que el Gobierno debe "manejar con cuidado" su cercanía con el gigante asiático.

Atendido que "la situación geopolítica actual es bastante compleja", relevó que "Chile se tiene que manejar con mucha prudencia, a mi juicio, en el sentido de que China es nuestro principal socio comercial, pero en materia de principios que los países defienden, me imagino que estamos más cercanos a Estados Unidos, porque China es una dictadura comunista, donde se violan los derechos humanos".

"Me preocupan las señales que está dando el Presidente Boric; creo que hay que manejar con cuidado la cercanía excesiva con China (...) tenemos que cuidar la relación con ambos países, y eso significa un equilibrio que no es fácil, lo reconozco, pero me parece que las declaraciones del Presidente respecto de tanta cercanía con China, tanta amistad, creo que hay que tener cuidado, no sólo porque puede deteriorar nuestra relación con EEUU, sino que por un tema de principios que el Presidente dice defender", insistió Cifuentes.

La académica hizo alusión a lo manifestado por el Mandatario este miércoles, quien tras confirmar que sostendrá una bilateral con Xi durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Lima, aseveró que "estamos construyendo una relación duradera" con China.

"No sé si es necesario tomar distancia de China, pero sí es importante tener en cuenta que siempre hay motivos para estar preocupados", reflexionó en el mismo espacio Jaime Ruiz-Tagle, de la Facultad de Economía y Negocios de la U. De Chile.

"Es una potencia enorme que nos importa, queremos ser amigos de ellos, pero es cierto que hay algunos errores que se han cometido en política exterior en relación con ciertas frases, y la política exterior es muy sensible a veces a las cosas que se dicen de una vez y sin mayor análisis. Entonces creo que hay que tener cuidado, pero no perder el entusiasmo por este tipo de relación", profundizó.