Van Klaveren confía en que Trump mantendrá a Chile dentro de Visa Waiver

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, afirmó que la elección del republicano Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos no debería afectar la permanencia de Chile en el programa de Exención de Visa (Visa Waiver en inglés).

Esta política permite el ingreso a EE.UU. por 90 días, sin necesidad de visa, a ciudadanos de ciertos países calificados como de alto estándar de desarrollo económico y humano, y con baja tasa de inmigración.

El canciller recordó que este beneficio ya "estuvo vigente durante la primera Administración del presidente Trump", entre 2017 y 2021, y en medio de ésta la continuidad de nuestro país "no sufrió ningún efecto".

Por ello, "confiamos en que esa situación se va a mantener", subrayó.

Chile es el único país de Sudamérica que es parte del programa, lo integra desde 2014 y se ha mantenido en éste pese a que en los últimos años varias voces estadounidenses -principalmente policiales y de algunas autoridades locales-, han planteado revisar la permanencia debido al "turismo delictual" de criminales chilenos que se aprovechan del beneficio.

Mientras tanto, el Presidente Gabriel Boric es uno de los pocos líderes latinoamericanos que aún no ofrece palabras de congratulación a Trump.

Al respecto, Van Klaveren puntualizó que "ya se evaluará la oportunidad de expresar su saludo al nuevo presidente; normalmente eso se hace por la vía de un comunicado o también de algún tuit".

DERECHA ARREMETE CONTRA EMBAJADOR VALDÉS

En paralelo, la derecha salió a pedir la remoción del embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés (PS), debido a que éste asistió, en agosto pasado, a la Convención Demócrata que proclamó como candidata a la recién derrotada Kamala Harris -para la cual tuvo loas-, pero no hizo lo mismo respecto de la candidatura del Partido Republicano.

Plantean que aquello podría afectar las relaciones bilaterales con el siguiente huésped de la Casa Blanca.

"Yo, por lo menos, de los embajadores con los que me ha tocado tratar de otros países en Chile, nunca he visto que tengan una actitud más favorable o deliberada incluso en medios de prensa en favor de un sector político u otro, eso es un error. Y por lo mismo hoy día estamos en una posición con el embajador que tenemos en EE.UU. que quizás no va a ser bien considerado por las autoridades electas de ese país. Por eso, no podemos mantener al embajador Valdés, él tiene que salir del cargo, con todo el respeto que él se merece por su trayectoria", sostuvo el diputado Luis Sánchez, jefe de la bancada de los republicanos chilenos.

Valdés había explicado en su momento que no pudo asistir a la Convención Republicana, desarrollada en julio en Milwaukee, por un asunto de agenda que le impidió moverse de Washington.

Hoy, en tanto, desdramatizó el escenario planteado por la oposición chilena y recordó que su primer período como embajador en EE.UU. (2014-2018) coincidió con los primeros años del anterior mandato de Trump.

"Chile no tiene de qué preocuparse, nuestro país tiene con Estados Unidos una relación estable que se ha construido por décadas, tenemos una política de Estado, tenemos una claridad respecto del proceso democrático", remarcó el diplomático en radio Infinita.