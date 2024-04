Marcel: Esperamos que la situación en Medio Oriente no escale y encontrar un camino que no afecte la economía

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró que espera que la situación en el Medio Oriente "no escale, que más bien impere la prudencia y que, por lo tanto, podamos encontrar un camino que no afecte la economía mundial" ni mercado del petróleo y que "no nos afecte en este cauce de reactivación en el cual estamos comprometidos".

El jefe de la billetera fiscal aseguró que el conflicto entre Irán e Israel desatado este fin de semana "causa preocupación", ya que "un escalamiento de las hostilidades afectan a la economía mundial, el mercado del petróleo, pero también, en la medida que evolucione negativamente, por supuesto tendría un efecto más significativo sobre los mercados financieros".

En esta línea, señaló que Chile "no está inmune a shocks externos", pero que actualmente tenemos "buenos mecanismos para poder amortiguar" esos shocks.