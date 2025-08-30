Síguenos:
Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Perú

Chile y Perú compartieron iniciativas en defensa durante reunión de comisión mixta

| Periodista Digital: EFE

El subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, se reunió en Lima con su par peruano, César Torres, quienes manifestaron su voluntad de fortalecer lazos en áreas estratégicas.

Un punto clave de la cita fue la "acogida positiva" por parte de Chile de la propuesta peruana de constituir una Comisión Binacional de Fronteras

 Subsecretaría de Defensa (X)

El Gobierno peruano reafirmó su compromiso con un diálogo constructivo y de largo plazo con Chile.

Los viceministros de Defensa de Perú y Chile se reunieron en Lima en la II Comisión Mixta de Cooperación en Defensa para revisar y proyectar iniciativas bilaterales en temas de interés mutuo como las operaciones de paz, gestión de la defensa en la Antártida, cooperación en asistencia humanitaria y seguridad fronteriza, informó este sábado el Ministerio de Defensa peruano.

El encuentro de la Comisión Mixta fue copresidido por el viceministro de Políticas para la Defensa de Perú, César Torres Vega, y el subsecretario de Defensa de Chile, Ricardo Montero Allende, entre el miércoles y viernes en la ciudad de Lima.

Un punto clave de la cita fue la "acogida positiva" por parte de Chile de la propuesta peruana de constituir una Comisión Binacional de Fronteras, lo que refleja la voluntad de ambos países de fortalecer la colaboración en áreas estratégicas, destacó el ministerio.

Además, las autoridades acordaron que la III Comisión Mixta de Cooperación en Defensa se llevará a cabo en Santiago durante el segundo semestre de 2026, donde se aprobará el Programa de Cooperación Bilateral 2025–2026.

El Gobierno peruano, a través del sector Defensa, reafirmó su compromiso con un diálogo constructivo y de largo plazo con Chile, al destacar la voluntad compartida de ambos países por fortalecer la confianza mutua, garantizar la seguridad y contribuir a la estabilidad regional.

