Canciller descartó que "reelección irregular" de Maduro eleve ingreso de venezolanos

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, afirmó en Cooperativa que el Gobierno no espera que el resultado oficial de las presidenciales en Venezuela, que hasta el momento da el triunfo a Nicolás Maduro, aumente la migración de sus ciudadanos a Chile.

Consultado sobre este posible escenario en El Diario de Cooperativa, remarcó que "esperamos que eso no se produzca, básicamente porque esta reelección irregular del presidente Maduro la verdad es que no altera la situación actual en Venezuela".

"Lamentablemente (el resultado) no representa un cambio, y desde ese punto de vista, la verdad es que no esperamos un influjo masivo de venezolanos, y por lo demás, la situación actual en nuestras fronteras es muy distinta a la que había años atrás", relevó el canciller, aludiendo a la época en la cual ingresó la mayoría de estos migrantes al país.

A juicio de Van Klaveren, hoy en día "hay más vigilancia, y la verdad es que la capacidad de Chile para seguir recibiendo inmigrantes es muy reducida, y eso representa una diferencia con respecto a lo que podría haber sucedido años atrás".

A la vez, hizo hincapié en el cuestionamiento del Ejecutivo a la veracidad del supuesto triunfo de Maduro: "Esperamos que haya observadores externos que puedan revisar las actas sobre las cuales basó el resultado que entregó el Consejo Nacional Electoral, que obviamente es controlado por el gobierno de Venezuela, no es un órgano autónomo como el Servicio Electoral chileno", advirtió.

"Eso hace dudar de los resultados, que en realidad no se condicen con encuestas y conteos paralelos que se han realizado", por lo que insistió en que es importante que "pueda haber un informe de veedores internacionales de un proceso electoral que, la verdad, es bastante anómalo", de manera que confía en el rol que pueden tener las delegaciones de Naciones Unidas y el Centro Carter.

En cuanto a la respuesta del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, Van Klaveren indicó que "está muy atento a los acontecimientos: está en contacto con sus pares allá, y también ha tenido contacto con algunas autoridades venezolanas. Y yo creo que su presencia en un evento electoral tan importante, para ese país y en términos de América Latina, es fundamental".

APOYO DEL PC AL CHAVISMO "NO COMPLICA PARA NADA"

Por otro lado, el ministro de RREE reconoció que el Consejo Nacional Electoral "hizo invitaciones muy acotadas" a observadores internacionales, entre los que estuvieron algunas figuras del Partido Comunista chileno -miembro del oficialismo-, aunque apuntó que también viajaron "algunos otros grupos políticos de Chile".

Preguntado por su postura ante el apoyo al régimen chavista que han expresado varios militantes de esa tienda, manifestó que "a mí, como canciller, no me complica absolutamente para nada, porque yo respondo al Presidente de la República, quien ha bajado la línea de manera muy clara, y tiene una opinión que ha sido consistente".

"En consecuencia, yo me guío por las instrucciones del Presidente de la República; mantengo muy buenas relaciones con todos los partidos de la coalición, pero yo me debo al Presidente", enfatizó Van Klaveren, al tiempo que planteó que una diferencia ideológica de este tipo al interior del oficialismo "no es nueva en Chile".

El independiente cercano al PPD recordó que "incluso en los gobiernos de la Concertación hubo matices, percepciones distintas de las fuerzas políticas que integraban la coalición de Gobierno, y eso nunca afectó la conducción de la política exterior".