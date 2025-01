Caso Ojeda: Gobierno respalda hipótesis de la Fiscalía, pero el PC no se convence

La ministra Tohá dijo que el presunto involucramiento de la dictadura de Maduro se basa en "antecedentes y no en prejuicios, no en lo que nos gusta o no".

La diputada comunista Lorena Pizarro apuntó que aún no se muestran pruebas, y señaló que instalar verdades sin ellas "atenta contra la seriedad de las instituciones".