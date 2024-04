Embajador Gazmuri es llamado a consulta ante polémica sobre el Tren de Aragua

El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves que "he tomado la decisión de llamar a consulta al embajador" de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y Caracas, luego que el canciller venezolano, Yván Gil, negara la existencia de la banda criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.

"Hemos visto, por ejemplo, como ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice 'somos del Tren de Aragua', con acento peruano, con acento chileno", dijo el ministro venezolano, lo que generó una indignación desde el Gobierno. La ministra del Interior, Carolina Tohá, consideró esta declaración como "inaceptable".

En el marco de un punto de prensa este jueves, el Mandatario advirtió que los dichos del canciller Gil "no sólo demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado. La negación no sirve y no es tolerable".

Antes de que el Presidente confirmara el llamado a consulta, cuyo objetivo es -en sus palabras- conocer en detalle la situación de Venezuela, La Tercera reveló que el embajador Gazmuri arribará a Chile esta semana, y será recibido por el canciller Alberto van Klaveren el viernes 19 de abril.

Una reunión entre el diplomático y el Mandatario está siendo analizada y se zanjará durante el comité político del viernes, así como también la posibilidad de que el lunes 22 asista a una cita con los parlamentarios de las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN), miembro de dicha instancia en la Cámara Baja, negó la posibilidad de reunirse con el embajador Gazmuri "a puertas cerradas" en el Ministerio. El Presidente debe acoger el acuerdo de la Comisión de RREE y llamarlo a consulta. Cualquier diálogo debe ser transparente, en el Congreso".

MONSALVE Y VAN KLAVEREN SON CITADOS AL CONGRESO

Por otra parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el canciller Van Klaveren fueron citados a la Comisión de Seguridad de la Cámara para que expliquen el estado del acuerdo firmado en enero pasado entre el Gobierno y Venezuela, según consignó El Mercurio.

Monsalve viajó al país caribeño para reunirse con autoridades y sellar un convenio de colaboración sobre intercambio de información para combatir el crimen organizado. En un oficio de la Cámara, la Cancillería expuso que este acuerdo no constituye "un tratado internacional" y que vincula solo a las partes intervinientes.

"No podemos estar suscribiendo acuerdos con dictaduras que no reconocen la existencia de Tren de Aragua y que no dan señales de ratificarlo", fustigó el presidente de la comisión, el diputado Andrés Longton (RN).

Mientras que el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) afirmó que la idea es que "transparenten la situación y los cursos de acción. Esto es producto de la ingenuidad de hacer acuerdos y confiar en dictaduras".