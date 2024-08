Presidente Boric: "Mantenemos nuestra posición: no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro"

El Presidente Gabriel Boric afirmó este sábado, tras reunirse en La Moneda con su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, recientemente expulsado por el Ejecutivo de ese país, que "mantenemos nuestra posición: no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes".

"Además hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia", agregó el Mandatario, al tiempo que calificó como "intempestiva e injustificada" la expulsión de la misión diplomática chilena del país caribeño.

Recibí en La Moneda al canciller @AlbertoKlaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión. Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado… pic.twitter.com/sKorxaKiS3 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 3, 2024

Por su parte, esta mañana, el canciller Alberto van Klaveren aseguró: "Respetamos mucho la figura de Edmundo González, creemos que es probable que haya ganado la elección, pero no lo podemos afirmar con certeza básicamente porque estamos hablando de un proceso electoral que no ha sido verificado".

El Presidente Boric fue uno de los primeros líderes internacionales en exigir transparencia en el recuento de votos y en cuestionar los resultados otorgados la noche del domingo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que, en su momento, declaró ganador a Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos y el 80% de la actas escrutadas.

Su principal opositor, el exdiplomático Edmundo González Urrutia, obtuvo el 44,2% de los sufragios, de acuerdo con el reporte público el lunes del CNE, que no precisó a qué candidatos han ido a parar los 2.394.268 votos de los que no se informó.

Este viernes, el ente electoral ratificó que Nicolás Maduro fue reelegido en los comicios del domingo pasado con el 51,95% de los votos, frente al 43,18% del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, con el 96,87% de las actas escrutadas.

La oposición denunció irregularidades en el conteo y exigió la publicación de todas las actas, al igual que la mayoría de los países de la región, la ONU y el Centro Carter, que ofició de observador internacional.

GUAIDÓ CRITICÓ AL PRESIDENTE BORIC

Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, respondió al Presidente Boric y dijo que "gracias Presidente, muy constructiva posición. Pero no reconocer el triunfo de Edmundo González es relativizar lo que pasa en Venezuela".

"Una transición en paz pasa por reconocer la victoria de los venezolanos. Centro Cárter ya publicó informe y usted puede constatar las actas", añadió.