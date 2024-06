DC y aborto: El Gobierno no debe imponer agendas que no contribuyan al diálogo

La secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, reiteró los reparos de su partido hacia el proyecto de aborto legal, anunciado por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública, en especial por su impacto en la agenda legislativa.

Consultada en El Primer Café de Cooperativa sobre lo que la falange requiere para reparar su relación con el Gobierno, planteó que éste "debe volver a colocar las urgencias que ha manifestado a la ciudadanía, y que de una u otra manera, las fuerzas políticas le han señalado en forma clara. En el caso de la DC hemos hablado de pensiones, de listas de espera, de seguridad; vale decir, tenemos muchas otras urgencias".

"Y que nos sentemos a dialogar, que no nos impongan determinadas agendas que no contribuyen a generar diálogo", subrayó la exministra, opinando que "en este punto en concreto" de su discurso, el Mandatario no estuvo en sintonía con las mayorías.

La iniciativa anticipada "coarta una agenda que era muchísimo más amplia, y (el Presidente) no puede abandonarla, más allá de sus expectativas después de que salga del cargo en 2026 (...) debe hablar a las mayorías y no descartar a las fuerzas políticas progresistas", remató.

A pesar de la resistencia de Krauss, la presidenta del Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, comentó que "no dudo que la DC va a analizar cada proyecto que tienen que votar o cada postura que tienen que tomar en el mérito que esta tiene. La DC no se ha caracterizado por tener una conducta extorsiva con este Gobierno".

"¿Qué está haciendo el Gobierno poniendo un tema que nos divide? No sólo con la oposición, sino que también con su propio sector", relevó a su turno la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, insistiendo en preguntarse "¿qué es lo que está detrás de esta decisión? ¿El Presidente está renunciando a la posibilidad de llegar a acuerdos? Al menos la está poniendo cuesta arriba, eso es un hecho".