Timonel DC cuestiona el sentido de reponer discusión sobre el aborto

El timonel de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, cuestionó el sentido de que el Presidente Gabriel Boric repusiera la discusión del aborto libre en su última Cuenta Pública, en especial mientras el Parlamento discute las reformas claves de su gestión.

El diputado sostuvo en El Diario de Cooperativa este martes que "el Gobierno requiere generar un clima de acuerdos para sacar adelante un conjunto de reformas (...) entonces lo que señalamos es que, cuando el Presidente plantea un tema que es controversial, sin el proyecto específico, y además a cinco meses plazo, ¿cuál es el sentido?".

"Si quiere plantear algo que está en su programa está en su legítimo derecho que al día siguiente plantee el proyecto y se discute, y uno tendrá una posición uno, dos o tres, pero plantear algo controversial y dejarlo dando bote, en el fondo, por una cantidad de meses, se parece un poco a la discusión del CAE, donde trascendía que iba a haber (condonación), pero en realidad no y después los ministros hacen distintas precisiones", observó.

"¿Quiénes podrían poner en riesgo su disposición a los acuerdos? Bueno, aquellos que han estado más renuentes a los acuerdos", añadió el parlamentario, en alusión a sectores de derecha que ya han transparentado su rechazo a un eventual proyecto de aborto sin causales.

Undurraga profundizó que "en el caso nuestro, vamos a seguir votando en su mérito por cada uno de los proyectos, vamos a seguir empujando acuerdos en pensiones, seguridad, educación, salud y crecimiento económico, pero no basta con los votos del Gobierno más los de la DC; se requiere también que parte de la derecha se sume, y si el Gobierno altera el ambiente de acuerdos, eso puede no ayudar".

"NO AFECTA EL PACTO MUNICIPAL"

Por otro lado, al ser consultado sobre la posición de su partido, replicó que "he encargado a la vicepresidenta de la Mujer (Paulina Mendoza) y al centro de estudios Democracia y Comunidad que preparen los distintos insumos", mas "distintos parlamentarios hemos manifestado un punto de partida: que no vamos a apoyar un proyecto de aborto libre. Pero eso lo discutiremos en cinco meses más, cuando se presente".

En cuanto al efecto de este debate en la relación entre la falange y el oficialismo, el dirigente admitió que "no hemos tenido ningún contacto formal" sobre el tema salvo las conversaciones de pasillo del fin de semana, por lo que "nos vamos a reunir hoy los parlamentarios de nuestras bancadas para ver cómo conversamos con el Gobierno y los demás partidos", mas aclaró que el compromiso para las municipales sigue en pie.

"Para las alcaldías se requieren liderazgos más transversales, y creemos que esta discusión respecto a temas legislativos no debería afectar -de hecho, no está afectando- el pacto", remató.

PC "PRESIONA A LA JUSTICIA" POR EL CASO JADUE

"Tenemos que dejar que la Justicia haga su pega y no interferir en sus acciones", comentó el timonel DC frente a la reacción del Partido Comunista a la prisión preventiva dictada contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, precisando que "las declaraciones de algunos parlamentarios del PC acusando persecución me parecen un despropósito y una interfencia en la acción de la Justicia que no corresponde, tal como cuando algunos parlamentarios de derecha critican a algunos fiscales por los juicios o acusaciones que puedan tener contra algún uniformado".

El diputado relevó que "la corrupción es transversal y tenemos que enfrentarla con el mismo estándar en uno u otro caso. Uno no puede, cuando se trata de alguien que está contrario a uno, ser muy crítico, y cuando se trata de alguien cercano, decir que 'esto es una persecución' (...) alguien puede creer que un imputado es inocente, pero no puede ocupar su cargo de diputado para interferir o presionar", por cuanto esa práctica "horada las instituciones".

A la vez, reflexionó que "los distintos casos -en los municipios de Rancagua, de Maipú con Cathy Barriga, lo de Recoleta, en el Ñuble y en Algarrobo- finalmente empiezan a ser más que un caso aislado, y horadan lo que además están haciendo muy bien distintos alcaldes y alcaldesas (...) así que la tarea en la agenda de probidad es ver cuáles son las medidas y los mecanismos de control que se pueden mejorar".