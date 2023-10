Expertos alertan sobre el engaño detrás de los quemadores de grasa

A raíz de la polémica suscitada tras el video de Marlen Olivari promoviendo el consumo de quemadores de grasa para perder peso, expertos de la Universidad de Chile advirtieron sobre la falta de evidencia científica que respalden las supuestas propiedades de este tipo de suplementos.

La doctora Karin Papapietro, nutrióloga integrante de Grupo Transdisciplinario para la investigación, docencia y extensión en Obesidad de Poblaciones (GTOP), enfatizó que desde un punto de vista médico "los quemadores de grasa no existen, no existe un medicamento que queme grasa. El tejido adiposo debe ser metabolizado para que disminuya su espesor y su cantidad, y eso lo hace el cuerpo a través de un montón de reacciones bioquímicas. Por lo tanto, no hay un producto que vaya directamente al tejido graso a disolverlo".

Asimismo, la especialista advirtió que estos productos "producen taquicardia, aumentan los latidos del corazón y, a través de eso, hacen que el cuerpo pueda aumentar el metabolismo del tejido graso en una cantidad muy mínima, y que no llega a ser significativa para bajar de peso".

El doctor Rodrigo Troncoso, subdirector del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, comparte las declaraciones de Papapietro y aseguró que diferentes estudios han demostrado que las propiedades de los quemadores de grasa "están exageradas y tienen baja o nula efectividad para bajar de peso en comparación con la dieta o el ejercicio".

"Es preocupante el hecho que estos productos no son regulados en Estados Unidos por la FDA (U.S Food and Drug Administration) o, en el caso de Chile, por el Instituto de Salud Pública (ISP), agencias que se encargan de verificar la efectividad de los medicamentos. Por lo que los productores de estos 'quemadores de grasa' pueden declarar muchas propiedades a sus suplementos, pero sin estar verificada su efectividad", señala el doctor.

Por ello, Papaprieto recalcó que la forma de bajar de peso pasa necesariamente por la activación del tejido muscular, es decir, el ejercicio: "No hay razón para tomar estos productos en las personas que quieren disminuir su peso, eso es un engaño (...) La activación del músculo es lo que realmente puede permitir que la grasa acumulada, el cuerpo, la empiece a utilizar y deshacer".