El psiquiatra Pedro Lucero, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital San Borja Arriarán, enfatizó en Cooperativa la necesidad de "cambiar la narrativa" en torno a la salud mental y aprender a identificar las señales tempranas de personas que podrían tener ideaciones suicidas.

En conversación con Una Nueva Mañana, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el médico detalló que las señales de alerta no siempre son verbales: "Una persona puede tener cambios en sus hábitos, como en su patrón de sueño o apetito; dejar de disfrutar las cosas que antes disfrutaba; o podría también dejar de presentarse a ciertos círculos sociales", explicó.

Lucero insistió en que si se detecta que alguien cercano "no está teniendo la conducta de siempre, aunque no necesariamente se vea de mal ánimo", es crucial aprender a conversar con esa persona y darle la confianza para que pueda expresar qué le está pasando, y se sienta comprendida y apoyada.

