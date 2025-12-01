El GES sumó tres patologías: Plan alcanza 90 enfermedades cubiertas

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la incorporación de tres nuevas patologías al Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), cuya cobertura se amplía a 90 enfermades.

En compañía de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el mandatario informó que la situación se da gracias a una inversión adicional de 100 mil millones de pesos anuales. Con ello, destacó que el GES ha contribuido a igual el acceso a la salud, independiente del tipo de seguro y lugar de residencia.

La ministra Aguilera enfatizó en Cooperativa que "esta es una política que ya tiene 20 años y a través de ellos hemos entregado más de 68 millones de garantías de oportunidad".

Asimismo, sostuvo que "desde este Gobierno, con la política de copago cero, en el caso de Fonasa la protección financiera es total. En el caso de los beneficiarios de Isapre, se mantiene la protección con un copago del 20% y un máximo de gasto en el año, que también tiene una garantía, pero para la gente de Fonasa es totalmente gratuito".

La secretaria de Estado enfatizó que el GES "es tan relevante que ha permitido transformar un sistema que era materno-infantil y dedicado a las enfermedades infecciosas a lo que es hoy día el sistema de salud que responde a las principales causas de muerte y enfermedad, con lo cual hemos logrado una esperanza de vida mejor que del promedio de los países desarrollados, la segunda mejor del continente después de Canadá".

Lo anterior, explicó, "gracias a que efectivamente se han implementado estas estrategias y afirmadas en la atención primaria, sobre todo para enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes, que afectan a muchas causas de muerte importantes en Chile y en el mundo. Entonces, no tengo duda que efectivamente los gobiernos van a seguir empujándolo".

¿Cuáles son las nuevas enfermedades que entran al GES?

Tratamiento tras el alta de cirrosis hepática : Una de las principales causas de muerte que carecía de cobertura GES. Cierra una brecha crítica en continuidad de cuidados.

: Una de las principales causas de muerte que carecía de cobertura GES. Cierra una brecha crítica en continuidad de cuidados. Tratamiento de hospitalización para menores de 15 años con depresión grave : Respuesta directa al aumento de la carga en salud mental infantil y la necesidad de intervenciones oportunas en cuadros de alto riesgo.

: Respuesta directa al aumento de la carga en salud mental infantil y la necesidad de intervenciones oportunas en cuadros de alto riesgo. Cesación del consumo de tabaco para personas mayores de 25 años: Terapia farmacológica y apoyo psicológico. Aborda el principal factor de riesgo evitable para cáncer y múltiples enfermedades crónicas.

A esto también se suma la mejora en las canastas de once problemas de salud ya resueltos: