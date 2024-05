Experta: La falta de inmunización nos tiene en una situación sanitaria desafiante

La directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología, María Jesús Hald, advirtió que "estamos inmersos en una situación sanitaria desafiante debido a la falta de inmunización en la población", pues en la actualidad, sólo el 55% está vacunado contra la influenza, mientras que el 23% se ha inoculado contra el Covid-19.

Hald planteó en El Diario de Cooperativa que esta baja se ve reflejada "en los altos casos de influenza, de Covid y de otras enfermedades respiratorias", ya que en lo que va del 2024, se registran "niveles superiores a los identificados en tiempos prepandémicos".

En concreto, "han disminuido las tasas de circulación y letalidad del coronavirus. Hoy la influenza es nuestra principal patología de riesgo, y el principal virus en circulación poblacional", el cual afecta en particular a niños y adultos mayores.

A su juicio, la escasa inmunización se debe a que "no hay una percepción tan positiva con respecto a la vacunación durante la pandemia. Tenemos que pensar que, en dos años, nos pusieron aproximadamente seis vacunas por persona -cuatro por Covid, dos de influenza-, lo cual generó resistencia a las campañas, independiente de que el Minsal haga grandes esfuerzos, tanto de cobertura como de disponibilidad de vacunas".

Frente a este escenario, la académica de la Universidad Andrés Bello instó a vacunarse, pues hacerlo no sólo disminuye la sintomatología, las tasas de hospitalización y de letalidad, "sino que genera polución positiva: si yo me vacuno, me contagio menos, por lo tanto, contagio menos el virus y éste circula menos en este tiempo estacional donde vemos el alza de casos".