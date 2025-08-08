El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte epidemiológico sobre enfermedades respiratorias, en el que se informó que la ocupación de camas críticas para adultos alcanzó el 91% a nivel nacional y advirtió sobre un peak de contagios en niños y lactantes, especialmente por virus sincicial.

"Parte del plan considera el crecimiento de las camas críticas pediátricas, pero también llevamos a cabo otro tipo de trabajos con la red asistencial para hacer más eficientes los procesos y agilizar los egresos. Estamos muy enfocados también en las medidas de mitigación para poder disminuir la circulación de los virus respiratorios y otros agentes", explicó Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno.

Los detalles en el informe de la periodista Paula Kelly.

LEER ARTICULO COMPLETO