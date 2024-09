Partido Republicano arremetió contra Boric por la eutanasia

El Partido Republicano arremetió contra el Presidente Gabriel Boric por anunciar este viernes que, en el marco de nuevo impulso legislativo, se avanzará durante septiembre en el comentado proyecto sobre la eutanasia.

"Nosotros rechazamos rotundamente la cultura de la muerte que promueve este gobierno. Proponer la eutanasia como una solución es una muestra clara de ineptitud de un gobierno que ha demostrado ser incapaz de mejorar la salud de los chilenos", cuestionó el diputado Agustín Romero, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara.

En opinión del parlamentario "los chilenos mueren no por falta de esperanza, sino por la negligencia de un gobierno cuyas prioridades están en cualquier lugar menos en las urgencias sociales que realmente importan".

Además, criticó que "en lugar de abordar la crisis de la lista de espera con un fortalecimiento urgente al sistema de salud público, el Presidente ha optado por la salida más cobarde: dejar morir a los enfermos".

Oficialismo defiende la apertura al debate

Por contraparte, en sectores oficialistas afirmaron que el bullado debate puede lograr los apoyos necesarios si se actúa con cierta habilidad política.

"Se requiere una conversación previa prelegislativa que retome el debate para un tema tan sensible. Yo lo aprobé siendo diputado y me parece que hoy día hablar de la muerte digna es necesario. No hay que tenerle miedo", detalló el senador socialista Juan Luis Castro.

Asimismo, aseguró que el derecho a una muerte digna "es parte de una gran incertidumbre ciudadana, porque la población envejece, tiene más enfermedades y se acerca a la muerte muchas veces de manera lenta y gradual. Eso debe tener un punto de decisión en la autonomía de las personas".

"Creo que si el gobierno actúa con la habilidad necesaria para aunar criterios, podría, desde izquierdas a derechas, lograr mayorías y consenso en el proyecto de la eutanasia", cerró.