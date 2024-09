La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam) marchó esta mañana por el centro de Santiago hasta el Ministerio de Salud, en el último día de paralización. Entre sus peticiones están el bono del incentivo al retiro, la reforma la salud y los problemas inseguridad que viven los profesionales en los Cesfam. "No he tenido llamados de Gobierno, de parte de las autoridades que dirigen, sí de sus alternos señalando que hay temas que están avanzando, pero no hay nada escrito y eso nos obligó a salir a la calle", dijo la presidenta nacional del gremio, Gabriela Flores.

Sobre el tema de seguridad, aseguró que "avances, temas claros, cómo protegernos, no hay".

Por su parte, la titular de Salud, Ximena Aguilera, expresó que están preocupados por la seguridad de los trabajadores, pero que "hay situaciones que escapan a las capacidades del Ministerio", aunque sí destacó que participan en las mesas de seguridad y que han hecho inversiones en botones de pánico, "porque hay distintas situaciones que llevan al tema de la violencia".

