Expertos advierten impacto de pantallas y redes sociales en neurodesarrollo de niños y adolescentes

La Sociedad de Psiquiatría y Neurología Infantil de la Infancia y Adolescencia (Sopnia) advirtió que la exposición a pantallas y redes sociales en menores de 13 años puede afectar al neurodesarrollo, el aprendizaje y afectar la empatía de niños, niñas y adolescentes.

Así lo indicó la neuróloga infantil y socia de Sopnia, Valeria Rojas, que sostuvo que "esto es un tema de salud pública que debemos tener siempre presente como profesionales de la salud y todos aquellos que se relacionen con los niños", de acuerdo a un comunicado.

La profesional agregó que "las pantallas impactan en distintos ámbitos del desarrollo de los niños. Por ejemplo, se sabe que impactan en el lenguaje, en el aprendizaje, en el desarrollo de su autoimagen, de su autoestima, de sexualidad, en el consumismo, en la nutrición, en la obesidad, trastornos alimentarios, y en el uso y abuso de sustancias".

La neuróloga infantil también destacó que numerosos estudios muestran que las pantallas afectan el desarrollo de la empatía, pues "mientras más horas se inviertan en los medios digitales, menos se entrenan las neuronas espejo que son las neuronas de la empatía".

"Estas neuronas requieren un entrenamiento constante, ya que el 70% de la comunicación es no verbal y se ha demostrado que la amígdala cerebral se modifica en relación con el tiempo expuesto a los medios digitales", indicó.

En este sentido, la doctora Rojas explicó que "no es que las redes sociales dañen nuestro cerebro, pero no está el estímulo de la interacción y de la empatía. Y si no practico la interacción social y la empatía tengo entonces el riesgo de debilitar esta importante habilidad que es la de la vida social".

EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES

A juicio de la especialista de Sopnia, el impacto de las redes sociales va a depender del tiempo que estén expuestos y de las edades en las que empiecen a utilizarlas, pues "las redes como Facebook, Instagram y Tik Tok están autorizadas para su uso a los mayores de 13 años por la capacidad de autocontrol y de autorregulación".

Sin embargo, "ya se sabe que en los adolescentes las redes sociales generan problemas especialmente en el área de salud mental, y que más de tres horas diarias del uso de estas plataformas es un tiempo -mucho más de lo recomendado- suficiente para duplicar el riesgo de que aflore ansiedad y sentimientos depresivos".

"También pueden provocar trastornos alimentarios, dificultades sociales muy significativas y reducir la autoestima, especialmente entre las niñas. Ya un tercio de las mujeres entre 11 y 15 años han dicho sentir adicción por alguna red social", advirtió.

Además, estudios "muestran que el tiempo que pasan los niños en las pantallas también está asociado a la falta de sueño, que puede generar los mismos síntomas que un déficit atencional, irritabilidad y falta de concentración", no siendo un trastorno por déficit atencional propiamente tal, "sino que son síntomas parecidos".

Lo anterior, considerando que una de las características de las pantallas es el "multitasking", ya que "si procesamos mucha información, nos vemos sobrepasados y al sobrecargar nuestra memoria de trabajo, hace que perdamos información importante y captamos lo irrelevante que no nos va a ayudar a resolver la tarea que estamos haciendo", de acuerdo a estudios.

Sumado a todo lo anterior y especialmente el multitasking, "genera estrés en el cerebro llevando a la ansiedad, y si esta se mantiene, llevando a la depresión".

"El problema no son las pantallas en sí mismas, sino el uso que le demos. Debemos alfabetizar digitalmente a los niños y niñas desde la pre básica para aprovechar las grandes oportunidades de las nuevas tecnologías evitando sus potenciales riesgos y daños", enfatizó Rojas.