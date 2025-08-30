Gobierno invierte 73 mil millones de pesos para reducir las listas de espera

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, entregaron detalles acerca de la implementación del Plan Operativo de Reducción Listas de Espera, que se traduce en la inyección de 73 mil millones de pesos adicionales -a los Servicios de Salud- destinados a reducir los tiempos de atención.

La medida forma parte del compromiso adquirido por el Ejecutivo en el protocolo de acuerdo de la Ley de Presupuesto de 2025, informó Emol.

La inversión será destinada a los 29 Servicios de Salud del país, con la finalidad de reducir los tiempos de espera para cirugías pendientes, consultas médicas, radioterapia y quimioterapia, consultas odontológicas y otros tratamientos médicos especializados.

Se estima que el plan beneficiará alrededor de 181 mil pacientes adicionales a lo largo del año, priorizando a quienes cuentan con mayor tiempo de espera.

Durante un punto de prensa desde el Hospital San Juan de Dios, donde el Gobierno inyectó más de 576 millones de pesos para 224 cirugías y 2.639 consultas médicas, la titular de Salud destacó que las transferencias "en el sector público, y en todos los sectores, van creciendo en forma paulatina".

"Estos 73 mil millones ya se han distribuido desde el 15 de agosto en todos los servicios de salud para comenzar a hacer estos trabajos operativos de lista de espera, que lo importante es que se utilizan los recursos fuera del horario habitual, es decir, son actividades adicionales a las actividades habituales", detalló la ministra Aguilera.

"Esperamos atender alrededor de 181 mil atenciones adicionales entre consultas de especialidad y cirugía, y con ello avanzar en la meta de llegar a la mediana de 200 días de espera en cirugías y en consulta de especialidad. Meta que algunos servicios de salud ya han logrado, es un gran desafío, y esperamos que la mayor parte de los servicios logren alcanzar o acercarse a esa meta antes del fin del Gobierno", complementó.

Críticas desde RN

La secretaria de Estado también fue consultada por los cuestionamientos desde Renovación Nacional respecto a los recursos que están siendo destinados a salud: "Nosotros, junto a la Dirección de presupuesto, la verdad es que hemos estado trabajando todo el año, junto con la Subsecretaría de Redes y Fonasa, de manera de tratar de garantizar los recursos de forma sostenida hasta el final del año en la mayor parte de los servicios de salud", respondió.

"Hay servicios de salud que tienen una situación compleja, y por eso hay un plan de eficiencia hospitalaria, hay un consejo de seguimiento, está la Subsecretaría de Redes interviniendo algunos hospitales que son los que tienen mayor problema, y la verdad es que con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda hemos logrado ir reasignando recursos", concluyó la jefa del Minsal.