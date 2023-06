"Los pacientes no pueden estar esperando, la sangre los debe estar esperando a ellos", aseguró este sábado a Cooperativa el doctor Marcelo Díaz de Valdés, jefe de la Unidad de Medicina Transfusional y del Banco de Sangre del Hospital Barros Luco, en un mensaje que busca concientizar a la población sobre la importancia de la donación de sangre; práctica que "aún no se recupera" y sigue con niveles más bajos que antes de la pandemia de Covid. "Necesitamos que la gente nos ayude, que esto de donar sangre no sea un acto de un día, sino que sea permanente", solicitó el experto, aunque también llamó a realizar esta acción en el Día Mundial de la Donación de Sangre, que se conmemora el 14 de junio.

LEER ARTICULO COMPLETO