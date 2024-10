Acusan desvío de fondos de Ley TEA que afectaría a más de 1.000 familias en Valparaíso

El equipo de neurología pediátrica del Hospital Carlos Van Buren, junto a la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad (FUAN) y la Federación Nacional de Autismo (Fenaut), denunciaron el presunto desvío de fondos de la Ley de Autismo (Ley TEA) al Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso, que comprometería a tratamiento de más de 1.000 familias.

La situación se da luego que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio decidiera entregar fondos al Hospital del Salvador de Valparaíso y no al Hospital Carlos Van Buren.

Lo anterior, señaló la presidenta de Fenaut, Chantal Garay, iría en "desmedro del bienestar de las personas autistas que se atienden en dicho hospital", ya que los pacientes deberán trasladarse al hospital psiquiátrico que –acusa- no tiene el personal adecuado.

"Si el Salvador trata solamente a personas adultas, ¿cómo van hacer pesquisas y evaluación en primera infancia? Si no tienen el personal capacitado para esto, o sea, reciben los recursos, pero cómo van a responder ante la demanda de la población autista si no tienen los conocimientos adecuados", planteó.

En tanto, personal del Hospital Carlos Van Buren señalaron que la medida impide la formación de un equipo multidisciplinario para atender a los pacientes. Y ante la molestia, advirtieron de posibles acciones como la suspensión de ingreso de nuevos pacientes o el cese de la colaboración en la mesa de trabajo de la Ley de Autismo.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán (PPD), autora de dicha norma, criticó la decisión y señaló que el pasado 10 de octubre solicitó una fiscalización en la destinación de los recursos.

"Recibí denuncias de agrupaciones que me alertaron de la mala utilización del presupuesto designado, precisamente, para no llegar a esta situación. Me parece impresentable porque después de tanto trabajo se está vulnerando la ley de autismo", declaró.

En esa línea, Marzán sostuvo que "lo que más me preocupa es que los fondos se estén utilizando en otras terapias, que si bien pueden ser igualmente urgentes, se pasa por encima de la ley que mandata recursos exclusivos para el diagnóstico y tratamiento para personas autistas".

Asimismo, la parlamentaria convocó a una reunión de urgencia con el subsecretario de Redes Asistenciales y los representantes de los servicios de salud de Valparaíso, Viña del Mar y Aconcagua para buscar una solución a lo denunciado.