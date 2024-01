Boric: Gobierno le está poniendo "mucho pino" a reducir listas de espera

"Tenemos que hacer más en las listas de espera", dijo el Presidente Gabriel Boric luego de que el Ministerio de Salud revelara que en 2022 más de 44.000 personas fallecieron mientras esperaban a ser atendidas, un 10% más respecto al año anterior.

"Eso es un tema de gestión que ha sido muy complejo. La pandemia nos dejó una carga muy muy dura, pero sepan que con la ministra y con todo el equipo de salud del Ministerio y a nivel nacional le estamos poniendo mucho pino y en estos dos años que nos quedan vamos a mejorar significativamente la situación de las listas de espera en Chile", indicó el Jefe de Estado durante la inauguración del Centro de Salud Familiar (Cesfam) del Belloto Sur en Quilpué, en la Región de Valparaíso.

Del total de fallecidos, 38.564 pacientes aguardaban por una atención de especialidad o una cirugía no incluida en el plan AUGE, mientras que 5.437 personas murieron esperando un tratamiento GES (Garantía Explícita de Salud), que por ley garantiza tiempos máximos de atención. Incluso, algunos pacientes contaban con más de una garantía, sumando 6.110.

En total, los pacientes que fallecieron sin atención y esperando consulta, y los pacientes GES no atendidos suman 44.001 personas esperando alguna prestación médica. Estos son 3.996 más que en 2021.

En tanto, actualmente hay 331.840 cirugías en espera y 2.399.974 consultas de especialidad pendientes.

OFICIO DESDE LA CÁMARA

Desde la Cámara Baja, la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Ana María Gazmuri (Partido Humanista), ofició al Minsal para que explique cómo se están gestionando las listas de espera.

Asimismo, llamó a no sacar conclusiones apresuradas.

"No hay que sacar conclusiones apresuradas, ya que no se puede decir que esa cantidad de personas que han fallecido en la lista de espera han muerto por la falta de atención necesariamente. Una persona que está en una lista de espera para una atención de traumatología y fallece durante ese periodo no corresponde atribuir su fallecimiento a esa espera", sostuvo la parlamentaria.

"Con mucha rigurosidad y seriedad, hay que atender un tema tan relevante y despejar todas las dudas para la ciudadanía de cómo se están gestionando efectivamente esta lista de espera", agregó.

LISTAS DE ESPERA Y CRISIS DE ISAPRES, "UNA TORMENTA PERFECTA"

Desde la academia, el médico Jorge Acosta, director del programa de salud del Instituto Res Pública -ligado a la derecha-, advirtió a Cooperativa que este aumento de decesos en listas de espera más la crisis de las isapres podría generar un problema mayor.

"En tan solo seis años se triplicó la cantidad de personas que fallecen en alguna lista de espera del sistema estatal. Esto se suma a la grave crisis que vive el sistema de las isapres, donde se atienden casi 2,7 millones de personas, que, de caer, hará que todas esas personas tengan que sumarse al sistema estatal de Fonasa y también otros seis millones de pacientes de Fonasa que se atienden en clínicas y centros médicos, porque ya no podrán atenderse las clínicas que probablemente terminarán quebrando si es que quiebran las isapres también. En este caso, se genera una verdadera tormenta perfecta", señaló.

Por su parte, el economista y académico del Magíster de Salud Pública de la Universidad de Santiago, David Debrott, dijo que el posible efecto de la crisis de las isapres en las listas de espera es relativo.

"Depende. Si la crisis se mantiene al nivel de los seguros, yo diría que prácticamente no debiéramos tener mayores efectos, que es un poco la situación en la que estamos hoy en día. Sin embargo, si la crisis de las isapres se transforma en una crisis a nivel de prestadores de salud privados, eso indudablemente va a tener mayores consecuencias, probablemente en mayores listas de espera", planteó.

Las cifras del Minsal se conocen pocos días después de que la Contraloría detectara en el Hospital Sótero del Río que algunos funcionarios ignoraron las listas de espera para atender a familiares, hecho por el cual se abrió un sumario.