Colegio Médico: El ISP debe dar muchas explicaciones, obligó a suspender cientos de cirugías

Luego de la polémica instrucción del Instituto de Salud Pública (ISP) -emitida el jueves- respecto a retirar todos los productos del Laboratorios Sanderson por riesgo de contaminación con un microorganismo, medida que fue reculada y acotada a sólo un producto del reconocido laboratorio este viernes, el presidente del Colegio Médico (Colmed), Patricio Meza, afirmó que el organismo debe dar muchas explicaciones al respecto.

La polémica instrucción

Francisco Becerra: ¿Cómo ve usted la instrucción del ISP de retirar todos los productos del laboratorio Sanderson debido a un complejo bacteriológico, pero que luego se cambió la orden a sólo un producto: el cloruro de sodio al 0,9% en envases de plástico?

Bueno, nosotros -primero que nada- lamentamos la situación por la cual se vivieron distintas situaciones bastante dramáticas en distintos establecimientos, tanto públicos como privados a lo largo del país, donde se suspendieron cientos de exámenes de cirugía que estaban esperando hace mucho tiempo, entre ellas cirugías que son muy importantes para la calidad y para la vida de muchos pacientes. Y, por lo tanto, la pregunta que nosotros le hacemos al ISP es ¿esto no se previó? ¿No se pudieron tomar medidas previamente para que -efectivamente- la suspensión de esos productos de ese laboratorio pudiesen ser reemplazados por otro? Si se midió el efecto que tuvo en los distintos servicios del país, donde no se sabía si se podía, no se podía operar, los pacientes esperando en ayunas durante muchas horas para ver si había alguna corrección de la indicación o no. Y lo que nos llama la atención y nos preocupa, y va a tener que demostrar la evidencia científica del Instituto de Salud Pública, en base a qué, un día afirma una cosa y al otro día afirma otra. Y lo que más nos lamentamos nosotros es que, en opinión de los clínicos, la eventual contaminación que hay no produce grandes riesgos a la comunidad. Pero es solo porque esta es una situación que se viene investigando hace mucho tiempo, meses. Por lo tanto, nos llama la atención que, de un día para otro, en la tarde se haga este anuncio y, sobre todo, frente a productos en los cuales no existen otras alternativas en el mercado en Chile. Por lo tanto, muchos productos de los que se suspendieron son absolutamente necesarios para el manejo de pacientes de alto cuidado, pacientes críticos. Por lo tanto, efectivamente, la medida puso en riesgo muchas situaciones de muchos pacientes y generó un estrés al interior de los establecimientos sanitarios tremendamente profundos.

Por lo tanto, tiene muchas explicaciones que dar el ISP. Y, por otro lado, ahora tenemos, espero que exista un plan de recuperación de las horas perdidas de pabellón, de los pacientes que se debieron suspender sus procedimientos y surgía lo antes posible para minimizar los impactos tan negativos que tuvo en la red asistencial esta situación".

¿Y ahí no descarta, por ejemplo, solicitar una reunión formal con el ISP la próxima semana?

Por supuesto, y con el Ministerio de Salud, porque esto tuvo un impacto tremendamente grande. Hoy una de las grandes prioridades del país es disminuir las listas de espera, entre ellas las quirúrgicas, y no nos podemos dar el lujo de tener que suspender cientos de cirugías por una situación que, de no mediar una explicación técnica, sensata, que dé el ISP, hasta el momento no le contamos una justificación que de un día para otro cambien tanto los antecedentes que logren revertir en forma tan drástica una medida. Nosotros creemos que, frente a situaciones de este tipo, se tienen que tomar todas las medidas en forma previa, justamente para garantizar la continuidad y darle atención a todos los pacientes que la requieran.

Continuidad de más de 6.000 funcionarios de salud

Tomando en cuenta el término de la alerta sanitaria y la no continuidad de más de 6.000 funcionarios de la salud, por el tema de honorarios Covid. Llamó un poco la atención el presupuesto durante la cadena nacional del Presidente Boric, que dijo en particular que se aumentaba el presupuesto en salud para contratar funcionarios, y en el paréntesis decía 6.000. ¿No ha tenido alguna comunicación formal de bajada del Minsal respecto de que -precisamente- sea relacionado con esos 6.000 funcionarios que no van a seguir trabajando durante la próxima semana?

No, nosotros no tenemos todavía el antecedente, estamos revisando con forma detallada con nuestros equipos técnicos, nuestros departamentos, los alcances de los anuncios presidenciales en relación al presupuesto del próximo año. Pero nosotros, bueno, conjuntamente con este nuevo problema del ISP, hay dos problemas que nos preocupan mucho, que es la desvinculación de estos más de 6.000 funcionarios, que para que la comunidad lo sepa, hace mucho tiempo ellos ya no están realizando labores relacionadas al Covid, no es que ellos al ya no hacer Covid no estén haciendo nada, ellos hoy tienen un rol importante en completar turnos, completar atenciones de hospitalizaciones domiciliarias, participar en la reducción de listas de espera, entre otras múltiples labores que hoy son absolutamente necesarias, y que, por lo tanto, al no contar con ellas claramente esto va a tener un impacto negativo en todos esos objetivos, ya se habla que muchos servicios de salud están cerrando hospitalizaciones domiciliarias, van a cerrar el número de camas críticas, entre otras cosas van a aumentar los tiempos de espera tanto para ser atendidos en consultas especialidades, así como también van a aumentar los tiempos de espera en los servicios de urgencia, donde va a haber menos personal necesario para atender todos los requerimientos de la comunidad.

Y, por otro lado, también tenemos serias dudas que el presupuesto que anunció el Presidente, que estamos analizando detalladamente, dé cuenta y permita enfrentar adecuadamente todos los desafíos que el mismo Presidente planteó en su campaña de Gobierno, entre otros las grandes listas de espera. Si con este presupuesto alcanzara o no para solucionar los problemas de salud mental, los problemas oncológicos, el tema de infraestructura, el tema de mantención de equipo al interior de los centros de salud, etcétera. Nosotros creemos que no, y por lo tanto la solicitud como Colegio Médico que hacemos, es que se haga un esfuerzo fiscal adicional para poder mejorar el presupuesto de salud, que pueda solucionar en parte una de las grandes demandas que tiene la comunidad, que es justamente el acceso a una salud de forma oportuna y de calidad.