Con sus nuevos pabellones, el Hospital Calvo Mackenna espera reducir las listas de espera

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
Tras casi un año de trabajos de reparación y reconstrucción tras el incendio de 2023, el Hospital Luis Calvo Mackenna volvió a contar con su capacidad quirúrgica completa, con nueve pabellones totalmente renovados.

El hito marca el cierre de un proceso iniciado luego del incendio ocurrido en octubre de 2023, que destruyó parte de la infraestructura y obligó a trasladar cirugías a otros recintos públicos y privados de la capital.

El director del hospital, doctor Michel Roger, destacó en El Diario de Cooperativa que la recuperación permitirá enfrentar uno de los principales desafíos que dejó la emergencia: la acumulación de pacientes en espera de resolución quirúrgica.

"Nuestro gran desafío hoy es poner completamente en marcha los pabellones, volvernos más eficientes e ir reduciendo los tiempos de espera que tienen familias, niños y niñas", señaló.

Con la capacidad plena restituida, el Calvo Mackenna espera fortalecer su aporte a la política nacional de reducción de listas de espera quirúrgica y de consultas. "Hoy todos los equipos que se habían desplazado a otros centros están de regreso en el hospital, lo que nos permite recuperar la excelencia de nuestro trabajo y dar respuestas más oportunas", subrayó el doctor Roger.

La meta inmediata es incrementar el número de cirugías y acortar los tiempos de espera, un compromiso que se enmarca en el plan del Ministerio de Salud para mejorar la oportunidad de atención a nivel nacional.

