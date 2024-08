Listas de espera: Minsal explica por qué hubo "falsos fallecidos" en Talca

La directora del Servicio de Salud Maule, Marta Caro, salió a responder este lunes las presuntas irregularidades advertidas por la Contraloría General de la República en la gestión de las listas de espera no GES en el Hospital Regional de Talca.

El ente fiscalizador publicó el viernes los informes de dos auditorías, al recinto maulino y al Hospital de Antofagasta, donde evidenció "anotaciones erróneas, personas que fueron registradas como atendidas y que estaban fallecidas; y otras que se dieron como 'atendidas' sin que existiera registro de ello".

En el caso del Hospital de Talca, detectó que en 56 pacientes fallecidos se registraron 58 atenciones médicas de consultas nuevas de especialidad e intervenciones quirúrgicas, "anotadas como realizadas en fechas posteriores a su deceso".

Estos casos han sido denominados como "falsos fallecidos".

También se advirtió de la eliminación de 1.085 pacientes de la lista de espera, pero cuyas cédulas no fueron identificadas en los registros del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Al respecto, Caro comentó que "cuando alguien llega sin documentación a atenderse uno le da un número aleatorio y ese identificador aleatorio lamentablemente coincidió con alguna persona fallecida".

"Lo otro (detectado en el informe) era que, por ejemplo, estaba yo en lista de espera para un comité oncológico y la enfermera abre mi ficha para darme la hora y la familia cuando le responde le dice que el paciente ya está fallecido. Entonces, ella anota en la ficha que está fallecido y eso es lo que se registra como una atención, pero no es que se haya atendido", añadió la directora.

La jefa del Servicio de Salud Maule también se refirió al hallazgo de una treintena de cartas en un basural clandestino y cuyo remitente, según se informó el viernes -día del descubrimiento-, correspondía al Departamento de Gestión de la Demanda de la Subdirección Médica del Hospital de Talca.

Las misivas, emitidas y certificadas en 2022, estaban dirigidas a pacientes que se encontraban en listas de espera y que no habían respondido a las llamadas telefónicas, que son la primera instancia de contacto que toma el centro asistencial.

Por esta situación, Caro anunció la presentación de una querella "contra todos quienes resulten responsables".

Cartas encontradas en basural

A su vez, el director del Hospital de Talca, Pablo Gacitúa, afirmó que, de manera extraoficial, desde Correos de Chile le comunicaron que "lograron fotografiar cinco de los códigos de estas cartas y todos corresponden a la Compin; no corresponden al hospital".

"Al menos esas personas no son personas que estaban en lista de espera", señaló.

Gacitúa sostuvo que el viernes, tras conocerse el descubrimiento de las misivas, concurrió al basural "con la esperanza de tener acceso a esa información y no pude tenerla, porque Carabineros ya había adoptado el procedimiento. Acto seguido, le dirigí un correo al fiscal regional, quien tomó conocimiento de mi solicitud, pero aún no la ha respondido; por lo tanto, no tengo el detalle de las personas (afectadas)".

"Eso creo que es lo prioritario en este minuto: poder identificar quiénes eran los destinatarios de las cartas y poder regularizar la situación que está pendiente", indicó el director.

Todas las cartas encontradas tenían como límite tres meses de respuesta, pero fueron encontradas a dos años de su emisión, por lo que nunca fueron entregadas a los respectivos pacientes.

Las misivas actualmente se encuentran en manos de la Fiscalía Regional del Maule, que abrió una investigación por este caso.

Presidenta del Colmed descarta "dolo" en listas de espera en Talca

En entrevista con Lo Que Queda del Día, la presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), Anamaría Arriagada, descartó que haya "dolo" del Hospital de Talca frente a las presuntas irregularidades advertidas por la Contraloría en la gestión de las listas de espera no GES.

"Hablé con la vicepresidenta del (Colmed) Maule y ella me dijo que aquí no hay dolo, no hay intención de dañar a las personas. Puede haber poca prolijidad, puede haber faltas de seguimiento, puede haber errores, sin duda; gente que se quiso quedar un rato con los pacientes porque tenía algunas dudas o que no encontró el campo en el sistema informático del Ministerio y armó una lista paralela y luego no cargó lo que tenía que cargar en la lista del Ministerio", señaló la autoridad gremial.

Arriagada enfatizó que "son errores importantes. Yo no quiero ni minimizar el efecto que esto tiene hoy para los pacientes y que efectivamente, incluso, un paciente por ahí se puede haber perdido en la lista de espera. Son errores complejos y graves para las personas, pero, al menos de mi conversación con la doctora que es nuestra dirigenta en Talca, ella no encuentra ningún espacio de dolo".

"Además, el hospital ya presentó descargos y, por supuesto, se hace cargo de cada uno de los problemas que hay y busca dar respuesta", agregó.

Esperas de pacientes con enfermedades raras

En Santiago, organizaciones de la sociedad civil relativas a enfermedades raras y oncológicas entregaron una carta al Ministerio de Salud para dar a conocer la situación de los pacientes con estas patologías.

El presidente de la Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher), Alejandro Andrade, remarcó que "avanzar en la solución de las listas de espera es fundamental, pero eso se tiene que hacer una vez que uno logra ordenar la gobernanza del sistema. Nuestro sistema no está ordenado".

"Si nosotros contáramos con una agencia de calidad y excelencia, podríamos tener una gobernanza mucho más ordenada de nuestro modelo sanitario y poder darles mejor salud a las personas con los recursos que tenemos. Lo que están haciendo habitualmente los administrativos es intentar acomodar las listas para poder tener un efecto de que están haciendo un buen desempeño, no lo hacen con maldad, sino que tienen que cumplir con ciertas requisitos, con ciertos estándares, pero lo que ocurre es que realmente no estamos entregando o no estamos dando la provisión asistencial que hay detrás de esa limpieza", planteó el dirigente.