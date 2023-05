"Las reglas en Chile se deben cumplir. A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en lo que no me cabe ninguna duda que debemos estar todos de acuerdo es que los fallos de un poder independiente se cumplen cumplir y lo que como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo, pero no para evadir el cumplimiento del fallo", dijo el Presidente Gabriel Boric al responder este lunes a los cuestionamientos de las isapres contra el proyecto de ley que busca dar cumplimiento al dictamen que las obliga a pagar a sus afiliados montos asociados a cobros excesivos desde 2019 y aplicar una tabla única de precios. Durante su discurso en el Desayuno Anual de Empresarios de la Construcción, en el centro de eventos Metropolitan (exCasapiedra), en Vitacura, el Jefe de Estado se mostró "crítico" de la propuesta alternativa, impulsada por la oposición, que fue aprobada ayer en general por la Comisión de Constitución del Senado y que "lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo", señaló el Mandatario.

LEER ARTICULO COMPLETO