A propósito de la crisis de las isapres, el economista José de Gregorio, expresidente del Banco Central, criticó en El Primer Café que, "teniendo Superintendencia y Ministerio de Salud, estamos llegando tarde a todos los problemas". Sostuvo que "el sistema de isapres tiene un montón de defectos que debimos haber abordado hace muchísimo tiempo" y recordó cuando, en 2015, a una alta autoridad de la época le comentó que había que preocuparse de las aseguradoras privadas, "que es un tema súper grave y hay que hacer una reforma, y me contestaron que no, porque las isapres son de los más ricos y no era la prioridad". El haber llegado a este punto "demuestra una falla de nuestro sistema político", lamentó, enfatizando que con el fallo sobre la tabla de factores "la Corte Suprema, que no nos gusta que haga política económica, terminó en parte haciéndola por negligencia del Estado".

