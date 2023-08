El exsuperintendente de Salud Patricio Fernández abordó este sábado en Cooperativa el fallo de la Corte Suprema, que fijó un tope de prima de las Garantías Explícitas en Salud (GES) por parte de las isapres. Según la otrora autoridad sanitaria, esta determinación "por sí sola no genera una situación terminal” del sistema privado de salud, sino que "lo mantiene en una situación muy compleja, a la espera de lo que pase en la ley corta" que se tramita en el Congreso. De no ver un avance en esa instancia, advirtió que ahí sí "el sistema no puede continuar".

