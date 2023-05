Isapres: Comisión del Senado aprobó proyecto alternativo que no rebaja planes ni devuelve cobros excesivos

La Comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes en general un proyecto alternativo al del Gobierno para dar cumplimiento al fallo sobre los planes de las isapres dictado por la Corte Suprema.

La propuesta, que es impulsada por la oposición, es rechazada por el oficialismo, pues, a diferencia de lo mandato por el máximo tribunal, no busca el reajuste a la baja de los valores ni la devolución de los dineros cobrados en exceso a los afiliados.

La iniciativa recibió tres votos a favor -de Rodrigo Galilea (RN), Matías Walker (Amarillos, en reemplazo del Evópoli Luciano Cruz-Coke), y Luz Ebensperguer (UDI)- y dos en contra -del PS Juan Luis Castro (en reemplazo de su correligionario Alfonso De Urresti) y el DC Francisco Huenchumilla-.

"Creemos que es una forma viable, poco ortodoxa, pero viable de darle una solución a esto", aseguró Galilea, destacando que lo que persigue el texto "es ajustar precios bases, cuidar de que no vaya por ningún motivo a generarse un incumplimiento a todas las normas de solvencia de las aseguradoras de salud y, finalmente, que esto se pague a través de beneficios".

"En este proyecto de modificación constitucional hay una salida que permite que la carga se vaya activando en el camino", defendió el parlamentario de RN.

"Como ministerio no estamos de acuerdo con esta reforma constitucional, porque cambia la naturaleza y el sentido del fallo", sostuvo la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

"No es que modifique parte de la sentencia, sino que más bien anula lo medular de lo instruido por la Excelentísima Corte Suprema: anula toda la adecuación a la baja de los precios de los planes de salud y, como consecuencia de lo anterior, anula también toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores, manteniéndose únicamente la que corresponde al cobro en exceso para los menores de dos años", explicó la secretaria de Estado.

COMISIÓN DE SALUD REVISA LEY CORTA

Con lo ocurrido en la Comisión de Constitución como telón de fondo, la Comisión de Salud del Senado comenzó las 12.30 horas el análisis del proyecto de ley corta que el Ejecutivo presentó la semana pasada para dar cumplimiento al fallo de la Suprema.

En su intervención, el director de Fonasa, Camilo Cid, respondió las inquietudes de las aseguradoras y la oposición, indicando que "se ha dicho que el proyecto conduce por la fuerza a un monopolio estatal. Esto no es así, el proyecto no fomenta el cambio. El cambio que está ocurriendo en las personas está dentro de su libertad de elección y algunas personas -no todas tampoco, no es que haya una gran avalancha- están eligiendo Fonasa".

"La diferencia que podemos ver es que personas jóvenes están eligiendo Fonasa, profesionales", señaló.

"Lo que hace el proyecto es básicamente dotar de herramientas al fondo para que pueda dar más opciones para que las personas puedan tener coberturas financieras mayores a las que se podrían ofrecer dar a nuestras restricciones y nuestros principios de equidad en el financiamiento", enfatizó Cid.