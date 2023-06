Isapres: Presidente Boric "sorprendido" con declaración de ministra Vivanco

El Presidente Gabriel Boric no ocultó su sorpresa con las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien manifestó ayer que los excedentes que deben devolver las isapres "son a las personas que demandaron" y no a todos los afiliados.

En entrevista con CHV Noticias, Boric reconoció que "por supuesto que sorprenden las declaraciones de la ministra Vivanco, pero como en Chile las instituciones funcionan lo que nosotros vamos a hacer es presentar un recurso de aclaración, tal como ya lo hiciéramos en enero y esperar cuál es la resolución de esto porque es muy importante que todos convengamos".

"Yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que los fallos hay que cumplirlos", recalcó.

Boric comentó que "cuando un tribunal como la Corte Suprema emite un fallo, tiene que hablar a partir de este, y cuando hay dudas respecto al alcance del fallo se solicitan aclaraciones mediante recursos judiciales, que fue justamente lo que nosotros hicimos en enero".

"Más allá de la discusión -agregó-, es que el fallo tiene que respetarse por todos los actores y nosotros como gobierno estamos dispuestos a introducir las mejoras que sean necesarias en el proyecto de 'ley corta' para que el fallo se respete, se garantice la continuidad de las prestaciones a quienes están en el sector privado de salud y que el sistema pueda tener viabilidad en el futuro. Tenemos que lograr ese equilibrio que es muy difícil".

SENADOR MACAYA: LA SUPREMA TIENE QUE HACER "UNA CRÍTICA"

Desde la oposición, el presidente de la UDI, Javier Macaya, llamó a la Corte Suprema a hacer "una crítica", ya que el fallo "si no se puede interpretar a sí mismo, y en esto es un problema de interpretación no solamente para el Gobierno, también para quienes participamos en la actividad pública, para las propias aseguradoras", tienen que hacer "una aclaración respecto a los alcances de este fallo, porque es bien distinto tener una aplicación general y ver de qué manera esto se aplica a quienes no recurrimos (a la justicia)".

En Cooperativa, el senador gremialista pidió que haya "una solución general, que tiene que ver también con que todos los chilenos que somos parte del sistema de salud, y no solamente mencionar al sistema privado porque esto tiene alcances en el sistema público".

Y fustigó que la vocera del máximo tribunal "tiene que asumir su responsabilidad y dejar de tirar la pelota para el córner por parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema.