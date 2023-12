Ministro de Justicia pide "autocrítica" por parte de las isapres

Después de que la Asociación de Isapres proyectara "consecuencias irreparables" para el sistema debido a la "inacción" del Gobierno frente a la inminente entrada en vigencia de los fallos de la Corte Suprema, el ministro de Justicia, Luis Cordero, pidió que el gremio haga una autocrítica.

"Me gustaría alguna autocrítica (por parte de) el presidente de la Asociación de Isapres, que por más de dos décadas no han tenido en torno a este tema", comentó el secretario de Estado este domingo.

Aludiendo al primer fallo del máximo tribunal, insistió en que "el Ejecutivo y el Congreso están haciendo el cumplimiento de una sentencia, y yo creo que lo razonable es al menos una autocrítica de las isapres, que hasta el día de hoy han sostenido que han cumplido la ley, pero lo que dice la evidencia es que los casos han sido mayoritariamente resueltos contra ella".

No obstante, la exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza aseveró que "tenemos una ley corta que no está dando sostenibilidad al sistema, y es por eso que la Comisión de Salud del Senado no ha llamado a votarla, porque sabe que si se aprueba lo que planteó el Ministerio de Salud, esto no tiene solución".

En ese sentido, la directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la U. del Desarrollo dijo esperar que "el Ejecutivo tenga la voluntad política en forma urgente de hacer las propuestas que requiere el sistema para darle sostenibilidad".

INVIABILIDAD DEL SISTEMA

A su vez, el exministro de Salud Osvaldo Artaza afirmó que las aseguradoras "no quieren pagar lo que les corresponde -o sea, cumplir con el fallo-, y lo que temen es que deban alzar los planes a un nivel que (causará que) mucha gente se va a ir a Fonasa".

"Por lo tanto, se están resistiendo al escenario que se va a producir, en que las isapres se van a ver acotadas a sólo un 10% de la población", añadió.

El Master en Salud Pública Juan Carlos Said complementó que "se trata de un sistema que no es viable estructuralmente", debido a "la combinación de no tener mecanismos de contención de costos, con un sistema que producto del fallo de la Corte Suprema tiene que limitar sus alzas".

"Creo que hay un consenso transversal entre especialistas de que no es necesaria una ley corta, sino que una reforma de fondo al sistema de financiamiento", propuso el médico internista.