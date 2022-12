El exsuperintendente de Salud Patricio Fernández sostuvo en Cooperativa que "una isapre no va a cerrar de un domingo para un lunes", considerando la eventualidad de que eso ocurra debido a los problemas que hay en el sistema de salud privado tras la última determinación de la Corte Suprema, que el pasado jueves ordenó a las aseguradoras aplicar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso a los usuarios. Esto, ya que las isapres "siguen percibiendo las cotizaciones mes a mes, no es como una empresa que cae en quiebra y que no tiene ingresos". Aseguró que los ingresos siguen llegando, aunque pueden ser insuficientes para cumplir con todas las obligaciones, pero que de todas formas "hay que tener mucho cuidado con este deterioro". Así, sostuvo que si bien la situación es compleja y se va a agudizar, hay que tener "cautela" al prever si eventualmente se cumple el cierre de isapres.

