Jóvenes chilenos crean dispositivo para la rehabilitación de accidentes cerebrovasculares

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Un grupo de chilenos desarrolló la tecnología Alba, de la empresa UMove, con el fin de aportar a la rehabilitación de pacientes que hayan sufrido accidentes cerebrovasculares(ACV). Consiste en un dispositivo médico interactivo que mezcla neurociencia, gamificación y seguimiento clínico en tiempo real.

Pamela Salazar, impulsora del proyecto y destacada en la prestigiosa lista de Innovadores menores de 35 años Latam 2024, del MIT Technology Review, explica: “En este tipo de terapia uno lo que va haciendo es seguir distintos patrones y ejercicios que se te van presentando en el monitor: ahí el paciente va recibiendo feedback en tiempo real. Como este dispositivo tiene sensores, permite que después el profesional, en una plataforma propia, pueda tener el control y el seguimiento de toda la terapia que va realizando”.

Cuenta los detalles de esta iniciativa, en un nuevo capítulo de "Cortar por Lozano”, el periodista Álvaro Lozano.

