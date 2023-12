Un total de 300 cirugías de cadera y 600 intervenciones de rodilla se realizarán en el marco de la campaña "La Salud No Espera", conformada por el Gobierno Regional de Santiago y el desafío Levantemos Chile. La iniciativa tiene por objetivo reducir la lista de espera de dichos pacientes, quienes por no ser prioritarios no han podido acceder a esas operaciones. El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, expresó que "con más fuerza que nunca quiero defender a las fundaciones, gobiernos y autoridades que hacemos bien la pega, porque ustedes son el testimonio de que, cuando se hace bien la pega, las vidas cambian para mejor". Los detalles en el siguiente informe de Catalina Viveros.

LEER ARTICULO COMPLETO