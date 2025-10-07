Suseso: 80 mil trabajadores del sector privado salieron del país mientras estaban con licencia

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) detectó que al menos 80 mil trabajadores del sector privado incumplieron sus reposos al efectuar viajes fuera del país mientras estaban con licencia entre enero de 2024 y junio del 2025.

De acuerdo a un informe dado a conocer este martes, la entidad detectó que 80.451 personas incumplieron el reposo, equivalente a un 56,6 por ciento de mujeres y aun 43,4 por ciento de hombres.

En el 63,3 por ciento de estos casos las licencias médicas corresponden a diagnósticos asociados a salud mental y el 14,5 por ciento son asociados a enfermedades musculoesqueléticas.

Se trata de 109.187 licencias médicas las que fueron incumplidas, dentro de las cuales el 83,1 por ciento son de Fonasa y el 16,9 por ciento a Isapre, con un promedio de 21,5 días promedio autorizados.

Ante esta situación, la Suseso ofició a la Compin e Isapres para que redictaminen las licencias médicas en virtud de la causal de incumplimiento de reposo.

Además, se remitirá al Ministerio Público los casos que eventualmente revistan caracter de delito.