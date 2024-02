Mañalich: "Veo completamente imposible una reforma radical a la salud en este Gobierno"

El exministro de Salud Jaime Mañalich cree que habrá que esperar otro Gobierno para ver una reforma "radical" al sistema sanitario chileno.

El médico y militante de Amarillos conversó este miércoles por la tarde con Lo Que Queda del Día de Cooperativa acerca de la crisis que azota al sistema de isapres y el complejo panorama que se reactivó para los cotizantes, después de que ayer la Superintendencia de Salud anunciara el tope de 7,4% que fijó respecto al alza que podrán aplicar las aseguradoras en sus planes de salud a partir de marzo.

"Este número", dijo Mañalich, "es coherente con la ley 'ultracorta' de isapres, que es el artículo 99 de la ley de reajuste del sector público, que introdujo un tema que no tenía nada que ver con el reajuste, que es la posibilidad de que el precio base de las isapres este año 2024, por una vez, fuera ajustado de una forma diferente a lo que se ha hecho históricamente".

"Esa diferencia significa, en primer lugar, que el cálculo de ICSA no está topado como máximo por lo que ocurrió con el arancel Fonasa, sino lo que realmente ocurrió como aumento de los costos de las prestaciones de salud en la modalidad de libre elección para los beneficiarios de isapres, que fue más o menos un 15% de alza real", señaló el exsecretario de Estado.

"Eso se contrarresta -como también lo autoriza el artículo 99- con que hubo una caída en el gasto de licencias médicas. Entonces, la Superintendencia de Salud calcula con exactitud, en mi opinión. No hay error en esto, dado los antecedentes que todos conocemos", agregó.

"LO MÁS PROBABLE" ES QUE ISAPRES SUBAN SUS PLANES MUY CERCA DEL TOPE

A más tardar el domingo, las isapres deberán informar a la Superintendencia si incurrirán en un incremento de sus precios base y en qué porcentaje.

Dada la compleja situación financiera que enfrentan las aseguradoras, Mañalich advirtió que "lo más probable" es que todas hagan el reajuste por el tope de 7,4% o muy cercano a ese techo. De todas formas, cada firma deberá justificar el cambio de acuerdo a la subido que registraron sus costos el año pasado.

"Me llamaría la atención que alguna isapre dijera 'no vamos a subir nada' o 'vamos a subir un 1%'. Distinto es el caso de que la Superintendencia acepte la justificación técnica, porque, en promedio, las atenciones de salud subieron un 15,7%, pero eso no es uniforme para cada isapre. O sea, puede haber una isapre que haya subido un 6% y otra un 4%, en fin. Es probable que las alzas se sitúen entre un mínimo 5% y un máximo 7,4%", pronosticó.

AGUILERA "HA COMPRENDIDO PERFECTAMENTE" LA DEPENDENCIA CON LAS ISAPRES

"Podemos tener opiniones políticas diferentes y alguien puede decir 'esto es un salvataje' o 'no es un salvataje', pero esto fue lo que se legisló en el mes de noviembre, que fue empujado por el Gobierno del Presidente Boric y que fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y es Ley de la República. O sea, nadie puede decir 'me sorprende esto que estamos viendo hoy día'. Eso sería incorrecto o no apegado a la verdad sostenerlo", sostuvo Mañalich.

En esa línea, a juicio de Mañalich, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, "ha comprendido perfectamente que el sistema público-privado integrado de salud tiene una dependencia muy importante del financiamiento que hacen las isapres todavía y no hay una legislación o una sustitución clara para ese mecanismo que sea capaz de mantener esta red de atención público-privada".

"La ministra presentó este proyecto, fue avalado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el contexto del proceso de ley de reajuste, precisamente porque querían estabilizar, como ellos mismos prometieron, un poco el sistema de salud a la espera de una legislación más definitiva", destacó.

"Como sabemos, se está discutiendo la ley corta y el Gobierno había asumido el compromiso de, en el mes de octubre de este año a más tardar, entregar una propuesta: si vamos a tener un sistema solo público, un sistema mixto privado-público, etcétera. Mientras eso no ocurra, el sistema de salud prestador -o sea, el que hace las atenciones, a pesar de los cuales se acumulan millones de personas en consultas de lista de espera o cientos de miles en cirugía- no es capaz de resolver la situación sanitaria de Chile y es por eso que no se puede fragilizar", alertó.

"REFORMA RADICAL"

Con todo, Mañalich aseguró que siempre ha creído que "el modelo de isapres que tenemos hoy día no es sostenible para el futuro".

"Conceptualmente, una entidad aseguradora de salud que cada día tiene menos masa de beneficiarios tiene problemas muy graves para subsistir y, en ese sentido, creo que lo prudente es el calendario que se ha hecho o se ha pedido en la Comisión de Salud del Senado: que, en definitiva, se legisle una reforma global del sistema de salud que probablemente va a poner término al sistema de isapres como lo conocemos", reflexionó.

De cara al reinicio del debate en el Congreso en marzo, tras el receso legislativo de febrero, el otrora secretario de Estado consideró que "el nivel de agresividad o de polarización va a ser muy difícil de sostener en la opinión pública y en el Parlamento con un reposicionamiento de la centroderecha, precisamente, con lo que ha pasado con el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera".

"En ese sentido, estoy suponiendo que lo probable es que el Gobierno se pueda concentrar solo en la reforma tributaria, que es algo que tiene que sacar de todas maneras con la mejor conversación posible, y a lo mejor en la reforma de pensiones", comentó.

"Pero, más allá de eso, pensar que en este Gobierno va a haber una reforma radical a la salud, yo lo veo completamente imposible", planteó.

En este escenario, Mañalich sugirió al Ejecutivo "mirar a la ciudadanía, a sus necesidades, y ver de qué manera se garantiza la atención de los pacientes crónicos, de los que tienen preexistencias, de los que no se han diagnosticado de cáncer, de las listas de espera que son realmente un dolor ciudadano enorme, porque hay mucha gente que está falleciendo mientras espera una atención de salud".

Recordó, así, que en 2022 más de 44.000 personas fallecieron mientras esperaban a ser atendidas en una lista de espera, un 10% más respecto al año anterior.

"Son números escandalosos que no permiten sino ser muy pragmáticos y muy eficientes para darles solución a las personas, licitando listas de espera, integrando la red público-privada, etcétera", enfatizó.