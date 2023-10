Director del ISP se resiste a renunciar pese a solicitud de ministra Aguilera

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, solicitó la renuncia de Rubén Verdugo, director del Instituto de Salud Pública (ISP), después de que su gestión fuera cuestionada cuando ordenó el retiro de todos los productos del Laboratorio Sanderson el pasado 29 de septiembre por presencia de la bacteria burkholderia cepacia.

Una vez que la decisión llevó a suspender atenciones médicas y cirugías en todo el país -al menos 20 intervenciones, según datos de la cartera-, Verdugo echó marcha atrás horas después, acotando el retiro a un solo producto del proveedor, en medio de críticas de "improvisación" por parte del Colegio Médico.

Dos semanas después, la ministra Aguilera solicitó la renuncia del director, quien asumió el cargo apenas el 25 de mayo tras ganar el concurso del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), especificando que hiciera efectiva su salida a contar de este lunes, consignó La Tercera PM.

En su momento, la propia secretaria de Estado dijo a ese medio que "hubo una imprecisión en el primer comunicado, cuando dijeron 'todos los productos'. Nunca correspondió a todos, entonces cuando tomé conocimiento pedí que precisaran lo más rápido posible y sacaran un nuevo comunicado".

"Primero hubo efecto comunicacional y luego se suspendieron prestaciones y es delicado. Nosotros tenemos listas de espera, entonces es importante que estas atenciones se den", subrayó.

No obstante, Verdugo todavía no formaliza su salida, y su entorno del ISP afirma que no pretende hacerlo, descartando ser responsable de la criticada orden. Por lo demás, los gremios de la entidad no se tomaron bien la solicitud y han colgado carteles de apoyo en el frontis del edificio, con mensajes como "ministra, con el ISP no se juega" o "el dire no se va".

La carta enviada por el Minsal sostiene que si la renuncia no se hace efectiva en 48 horas hábiles -es decir, a más tardar hoy martes-, el cargo será declarado vacante.

INVESTIGACIÓN SUMARIA

Si bien Verdugo dijo que la medida fue modificada por una nueva evaluación, la ministra Aguilera instruyó un sumario administrativo por la situación, el cual aún no se cursa. Y quienes defienden al director consideran que aquella investigación debe finalizar antes de aplicar una sanción definitiva.

Esa es también la opinión del presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS): "Que ese sumario sea el que determine las responsabilidades, porque lo lógico es que haya investigación primero y luego la sanción. Además, hay que aclarar lo que pasó, si realmente existe contaminación en innumerables productos o sólo en el suero", acotó.

Entre las organizaciones que han respaldado al director del ISP está el Capítulo Profesional de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de esa entidad, que además de valorar su "destacada trayectoria profesional" previa a asumir en ese puesto, afirma en una misiva enviada a Aguilera que la decisión de retirar todos los productos Sanderson contó con "la evidencia científica para la toma de decisiones que involucran a todos nuestros regulados".