Minsal lanzó campaña para prevenir contagios de Hanta y Dengue en temporada estival

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Minsal
El Ministerio de Salud (Minsal) lanzó oficialmente este viernes su campaña de prevención para la temporada de verano, con un fuerte énfasis en los riesgos asociados al contagio de los virus Hanta y Dengue, y las olas de calor.

La iniciativa busca vigilar y prevenir las situaciones de riesgo sanitario que aumentan con las altas temperaturas y las actividades al aire libre, como acampar o visitar zonas rurales y costeras.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a informarse y adoptar medidas de autocuidado para evitar la exposición a estas enfermedades, que pueden tener consecuencias graves para la salud. Los detalles en el informe de la periodista Fernanda Ávila.

