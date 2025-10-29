Multitudinaria marcha en segundo día de paro nacional de la Confusam
Publicado:
Una multitudinaria marcha se lleva a cabo la tarde de este miércoles en el centro de Valparaíso por parte de funcionarios y funcionarias de la salud municipalizada, en el marco del segundo día de paro nacional convocado por la Confusam.
"Las y los trabajadores de la atención primaria iniciaron una paralización de los consultorios de salud municipal, que se extenderá por los días 28, 29 y 30 de octubre en rechazo a la decisión del gobierno de congelar el presupuesto de la atención primaria", indicó la Consufam.
