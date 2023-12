Lactante sufrió quemaduras en sus pies en el hospital de Quilpué

Un bebé de dos meses fue trasladado de urgencia desde la Unidad de Pediatría del Hospital de Quilpué hasta el Hospital Gustavo Fricke, en Viña del Mar, luego de sufrir quemaduras en sus extremidades inferiores.

El padre relató a Chilevisión que el lactante había ingresado hace ocho días al primer recinto por problemas respiratorios, preliminarmente bronquitis, cuando sufrió las mencionadas lesiones en sus pies y tobillos, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente en el recinto de Viña del Mar para tratarlas.

"El niño cuando lo dejé ahí estaba tranquilamente, se había tomado su última lactancia. Y cuando regresamos, el niño (estaba) con los pies súper lastimados y botando el cuerito", detalló el papá del lactante.

"Entonces, me salieron (desde el hospital) con que era una enfermedad, que era un virus. Comenzaron a decirme que querían inyectar antibióticos, y yo le dije que '¿por qué le van a inyectar antibióticos si todavía no saben qué tipo de virus o enfermedad tiene?', y ninguno de los doctores me dio información de nada", complementó.

De acuerdo a la directora subrogante del Hospital de Quilpué, Ximena Freitte, "un paciente hospitalizado, un lactante de dos meses, tenía lesiones en los pies que fueron diagnosticadas y evaluadas por el médico a cargo, por lo cual debió ser trasladado hasta el Hospital Gustavo Fricke, donde se realizó un aseo quirúrgico y en estos momentos el paciente se encuentra estable, pero con diagnóstico reservado".

"Vamos a utilizar todas nuestras herramientas administrativas para realizar una investigación sumaria, cosa de esclarecer los hechos en este caso. Además, vamos a recurrir a otras instancias legales que permitan determinar la responsabilidad y las consecuentes sanciones si corresponden", agregó.

Freitte aseveró que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para indagar este caso.

"EL HOSPITAL DE QUILPUÉ ESTÁ EN CRISIS"

Al respecto, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) sostuvo que "el Hospital de Quilpué está en crisis, y la directora de servicio tiene que dar amplias explicaciones sobre este caso en particular, pero también de todas las medidas que ha adoptado a propósito de la crisis de este recinto asistencial".

"Recordemos que hace unos meses fallecieron dos lactantes desde el Hospital de Quilpué, Dana y Joaquín, y que, adicionalmente, hace algunas semanas se cerró tanto el Servicio de Neonatología como el de Maternidad, lo cual es coronado con este nuevo caso, que provoca conmoción ante la opinión pública", observó el legislador.