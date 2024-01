Salud mental: Uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad

Uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad, según los resultados de la octava ronda del "Termómetro de Salud Mental", entregados este miércoles por la Pontificia Universidad Católica (PUC) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

La investigación -que entrevistó en noviembre y diciembre de 2023 a 2.600 personas mayores de 18 años residentes en zonas urbanas- arrojó que un 24,8 por ciento de los consultados declaró exhibir síntomas moderados o severos de ansiedad generalizada, lo que significó un aumento de 2,5 puntos respecto a abril de 2023.

"Tras dos años y medio, es la cifra que más constante se ha mostrado en nuestro

estudio, por lo que debemos empezar a buscar formas más efectivas para ayudar a las personas", indicó Daniela Campos, jefa técnica de Riesgos Psicosociales de ACHS Seguro Laboral, en la conferencia de prensa del estudio.

Asimismo, un 17,1 por ciento exhibió sospecha de problemas de salud mental, un dato similar a la ronda anterior (17,5 por ciento); siendo otra constante la sintomatología de depresión en los últimos años (13,1 por ciento).

MUJERES: MÁS SÍNTOMAS DE ANSIEDAD

Sin embargo, Antonia Errázuriz, académica del Departamento de Psiquiatría de la PUC, señaló en Cooperativa que la cifra sobre salud mental "es una buena noticia: los niveles son mucho más bajos que antes. En algún minuto de la pandemia, la salud mental de la población estaba en el 46, 44 por ciento, casi el doble de hoy".

"Yo me quedaría más bien con las diferencias entre los géneros: las mujeres tendemos a experimentar y a reportar más síntomas de ansiedad, lo mismo con los síntomas de depresión, con los llamados trastornos psiquiátricos comunes", agregó.

Esto se evidencia en los resultados: las mujeres muestran una prevalencia superior (34,6 por ciento) en comparación a los hombres (14 por ciento), "lo cual es alto", según Errázuriz.

¿CUÁNTAS PERSONAS ACUDEN A TRATAMIENTO?

De acuerdo con los datos del estudio, un 57,1 por ciento de quienes reportaron los síntomas ansiosos manifestaron haber tenido necesidad de consultar a un profesional de salud mental en el último año; mientras que el 44 por ciento logró realizar esa consulta en los últimos doce meses y actualmente el 23 por ciento se encuentra en tratamiento.

No obstante, el 42,9 por ciento no sintió la necesidad de consultar a un profesional de la salud mental (un número superior a 1,2 millones de personas) y un 13,1 por ciento no pudo consultar a pesar de haber tenido la necesidad (cerca de 400 mil personas).

Esto, ya que "la toma de decisión de consultar en salud en general está mediada según cuánto vale el tratamiento y cómo se accede", señaló la académica de la Universidad Católica.

Además, una de las razones por las que no se acude a una consulta es porque los afectados "piensan que tomará mucho tiempo. Está la percepción que los tratamientos psiquiátricos son lentos y lo son, porque no se solucionan en una sesión. Asimismo, tampoco son cubiertos por los planes antiguos de salud", indicó Errázuriz.

En suma, "hay creencias que justificadamente piensan que los problemas se mejoran solos o que no molestan tanto".

"Sin embargo, hay iniciativas políticas y hay evidencia de alternativas de tratamientos que no son costosos y que son más breves en el tiempo. (Por lo tanto), lo que hay que hacer es facilitar el acceso no sólo invirtiendo más, sino difundiendo también estas opciones, midiendo lo que se hace, mejorando los datos ya disponibles", cerró la investigadora.