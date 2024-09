Anestesiólogos demandaron a la Clínica Las Condes por una deuda impaga de 9.000 millones

Un grupo de anestesiólogos interpusieron una demanda contra la Clínica Las Condes (CLC) por una deuda de 9.000 millones de pesos, equivalente a más de 27 mil prestaciones impagas desde el 2021 a la fecha.

La acción judicial fue interpuesta por la Sociedad de Anestesiología Limitada (SAL), con el apoyo del Colegio Médico de Santiago, ante el 30º Juzgado Civil de Santiago.

La presidenta subrogante del Colmed Santiago, Gisela Viveros, explicó que son "70.000 prestaciones que no han sido pagadas y eso asciende a una deuda de 9.000 millones de pesos, es una cifra bastante importante considerando que, a la fecha, la Clínica Las Condes ya se encuentra formalizada, en especial su director, Alejandro Gil, por 2.000 millones de pesos, o sea, esta deuda sería aún mayor que la que ya se encuentra actualmente formalizada".

Viveros señaló que "una de las razones que la clínica ha dado, hasta el momento, es que las prestaciones que no han sido pagadas tienen que ver con el conflicto que existe hoy día con las isapres, con Fonasa y con la crisis de ella. Sin embargo, una de las cosas que esta auditoría ha podido recalcar es que un 93,2% de las prestaciones que no han sido pagadas tienen que ver con convenios directos con CLC y no con Fonasa".

"Creemos que esta es una situación que es bastante grave", añadió la presidenta del gremio médico capitalino.

La doctora Silvana Cavaleri, representante de la veintena de anestesiólogos afectados, relató que "ejercí en Clínica Las Condes durante más de 20 años y fui desvinculada hace dos meses con otros colegas por recalcar que se nos adeudaba una suma importante de dinero en prestaciones médicas".

"En los últimos años ha habido desvinculaciones arbitrarias de parte de Clínica Las Condes, de médicos de todas las especialidades, de algunos médicos emblemáticos, como por ejemplo el jefe del equipo de trasplante, el jefe de cirugía endoscópica, el jefe de la UTI, y eso ha afectado, sin duda, la moral de todos nosotros", expresó la profesional.

Los demandantes esperan que el tribunal cite al presidente del recinto clínico para que reconozca esta deuda, ya que desde la Sociedad de Anestesiología señalaron que intentaron buscar una solución a este problema, pero ante la falta de resultados, se puso fin a la relación contractual que se mantenía con el recinto desde 1984.